Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama Açıklaması

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in yaşamını tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in yaşamını tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi'nden tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır."

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cengiz'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar