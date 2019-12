Mustafa Cengiz'in açıklamaları

03.12.2019 22:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:59

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kuruluna Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz, Trabzonspor maçında çok iyi ağırlandıklarını ifade ederek "Trabzonspor seyircisine, başkanına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizi müthiş ağırladılar. Şiddetli yağış altında iki takım da ölümüne mücadele etti" ifadelerini kullandı.

Ömer Bayram'ın Joao Pereira ile saha içinde yaşadığı pozisyon ile ilgili gelen soruya yanıt veren Cengiz, "Karşılaşmada istenmeyen bir iki olayın yaşandı. Sevgili Ömer Bayram kardeşimizin, haklı da haksız da olsa o tip bir reaksiyonu göstermemesi gerekiyordu. Onu onaylamıyorum. Hakem her tür kartı da verebilir. Biz bir şey demeyiz. Ancak karşı tarafın futbolcusunun da sahra topu yemiş gibi 5 dakika yerde kalması, Ömer'in süper güçleri hakkında bizde bazı kuşkular uyandırdı. Arkadaşlar dikkatli yaklaşır. El bile sıkmaya korkuyorlar" dedi."GALATASARAY TARİHİNİN EN AĞIR CEZALARINI ALMIŞ BAŞKANIYIM"Galatasaray'ın haklarını korumak için gerekenleri yaptıklarını kaydeden Mustafa Cengiz, "Federasyonla ilgili konuşmalardan dolayı Galatasaray tarihinin en ağır cezalarını almış başkanıyım. 150 gün ve 100 bin lira ceza aldım. Bir şeyler söylediğinizde 'Bu insanlar ağlıyor.' deniyor. ya da bir şeyi çok söylediğinizde 'Yaka mikrofonuna, güvenlik kamerasına bile konuşuyor.' deniyor. Tabii bu rakiplerin bakış açısı. Değerli arkadaşlar tepkiyi çeşitli şekillerde verirsiniz." şeklinde konuştu."SADECE KONUŞMAKLA OLSAYDI, CİCERO, SEZAR OLURDU"Galatasaray Başkanı Cengiz, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden dün yayımlanan görselle tepkilerini düzeyli bir şekilde gösterdiklerini söyledi ve "İletişimdeki değerli arkadaşlarımın hazırladığı görsel birçok şeyi ifade ediyor. Sadece konuşmakla olsaydı Cicero, Sezar olurdu. Sadece konuşmakla olmaz, haklı olmalısınız. Sadece siz kendinizi haklı görürseniz, karşıya da saygısızlık etmiş olursunuz. Karşının da ileri sürebileceği argümanlar vardır. Eğer samimiyet ve dürüstlük içinde spor yapıyorsanız, her zaman empati yaparak karşıyı da düşünmeniz gerekir. Biz kendi haklarımızı savunmada görebileceğiniz en sert mücadeleyi veriyoruz. Bunu çok da ifade etmek istemiyoruz" dedi."VAR'IN TEKNİK ELEMANLARININ ARTIRILMASINI İSTİYORUM"Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin düzgün ve eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini kaydeden Cengiz, şu ifadeleri kullandı: "Sadece Galatasaray için değil, ligdeki 18 takım için söylüyorum. Yayıncı kuruluş yaklaşık 20 kameradan aldığı görüntüleri kesintisiz ve ham bir şekilde VAR odasına gönderiyor. Orada VAR ve AVAR hakemlerine bu görüntü gelmiyor. Bir teknik ekibe geliyor. O teknik ekip bu görüntüye bakıyor ve sorun olan pozisyonla ilgili görüntüyü monitöre veriyor. Hakem şüpheleniyorsa veya uyarılıyorsa bakıyor. VAR, bizim göremediğimizi ve anlamadığımızı görmesi için var. Ben VAR'ın teknik elemanlarının artırılmasını istiyorum. İstiyorum ki anında ortaya çıksın. Maç bittikten bir saat sonra gelen görüntüler bir işe yaramaz. Biz doğru, dürüst, adil ve fair play içindeki bir yarışta şampiyon olmak isteriz." " FALCAO GEREKEN KATKIYI VERECEK"Radamel Falcao'nun durumuna değinen Cengiz, "Falcao bir an önce takıma katılmak istiyor. Ben 'Başka kulüpler de istedi' dediğimde takılıyorlar. Sadece Galatasaray istedi diyelim. Bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. Kendini tamamen vermek istiyor. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. Allah utandırmasın ve kimseye sakatlık vermesin. En yüksek randımanı vereceğine inanıyorum. Falcao taraftarın tutkusuna layık olacak. Falcao elinden geleni yapacak" diye konuştu."HOCAMA, '7 DE KAPANIR, 17 DE' ŞEKLİNDE SÖYLEMİ DEĞİŞTİRMESİNİ SÖYLEDİM"Bir basın mensubunun, "Geçen sezon 8 puan gerideyken Fatih Terim, '8 puan da kapanır, 18 de' şeklinde bir ifade kullanmıştı. Şimdi de 7 puan geridesiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz" sorusuna Cengiz, "Bunu hocama söyledim. Söylemi '7 de kapanır 17 de.' şeklinde değiştirmesini söyledim" yanıtını verdi.Mustafa Cengiz son olarak Arda Turan ve Henry Onyekuru'nun transferleri ile ilgili gelen soruya, "Arda Turan konusunda bize intikal eden bir durumun yok. Henry Onyekuru'yu ise bilemiyoruz. Ocak ayında mevlam neylerse güzel eyler" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

1905 GSYİAD'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda, seçime tek aday olarak giren İbrahim Hatipoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: DHA