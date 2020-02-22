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Mustafa Cengiz'in 9. derbi heyecanı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 8 kez derbi heyecanı yaşadı.

22.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:19
Mustafa Cengiz'in 9. derbi heyecanı

Başkanı , bugüne kadar 8 kez derbi heyecanı yaşadı. Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa yenildi ve 4 kez de berabere kaldı. Cengiz döneminde oynanan 4 karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı.


Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de 9. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 2 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki Cimbom, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı.


Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.


Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:


17 Mart 2018


Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0


29 Nisan 2018


Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0


2 Kasım 2018


Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2


2 Aralık 2018


Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0


14 Nisan 2019


Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1


5 Mayıs 2019


Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0


28 Eylül 2019


Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0


27 Ekim 2019


Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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