Mustafa Cengiz ikinci kez dede oldu Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci kez torun sevinci yaşadı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci kez torun sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Pelin-Sarper Cengiz çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Cengiz ailesini tebrik eder; hayata gözlerini yeni açan Mila Cengiz'e ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA