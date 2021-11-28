Mustafa Cengiz için spor camiasından başsağlığı mesajları

Hayatını kaybeden Galatasaray Kulübü'nün 37'nci başkanı Mustafa Cengiz için spor camiası başsağlığı mesajları yayınlandı.

Galatasaray'ın 37'nci başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cengiz için mesaj yayınlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Daima beyefendi kişiliğiyle hatırlayacağım merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.

Trabzonspor da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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