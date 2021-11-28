Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları

TEDAVİ gördüğü hastanede yaşamını yitiren Galatasaray'ın 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz için siyasiler ve Ankaralı spor camiası tarafından taziye mesajları yayımlandı.

Galatasaray'ın 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz, kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cengiz'in vefatının ardından sosyal medya üzerinden spor ve siyaset camialarından başsağlığı mesajları yayımlandı.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada ise "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, Galatasaray camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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