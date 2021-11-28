Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında vefat etti.
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında vefat etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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