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Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında vefat etti.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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