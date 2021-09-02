Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
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Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz, sabaha karşı fenalaştı ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz, sabaha karşı fenalaştı ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Uzun süredir tedavi gören Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz, sabaha karşı evinde geçirdiği nöbet sonrasında ambulansla hastaneye götürüldü. Direkt yoğun bakıma alınan Cengiz için doktorlar 72 saatin kritik olduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı - Haberler Spor
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