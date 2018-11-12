Mustafa Cengiz: "Hakemler Adil Olmalı, Gördüğünü Çalmalı"
- Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ligin 11. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
- Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ligin 11. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.