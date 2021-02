Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda muhabirlerden gelen sorulara yanıt vererek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'a zarar vermeme noktasında adım attık. Bana böyle bir şey nasip olmasın. Ben bunu hissetsem bile taraftarımdan binlerce özür dilerim. Kafama sıkar giderim. Bunu söyleyeyim. Samimi olarak söylüyorum. Ben bir kulum. Hata ile münezzeh değilim. Hata yapabilirim. Bir şeyi kasıtlı olarak Galatasaray aleyhine, armaya ihanet ettiremez. İşimde iflaslar da yaşadım. Çok acı yaşadım. Arkamdan çok hançerlendim. Galatasaray söz konusu olunca ona her şey feda olsun. Bunu benden sonra gelecek tüm yöneticilerimiz ve taraftarlarımız için dilerim. Nitekim taraftarlarımız yağmur, çamur, kar demeden destek veriyor. Bazılarını duyuyorum. Maça gelecek parası var, dönecek parası yok. Ben bu insanlara ihanet etmem, edemem. Elimden gelenin yaparım. Sağ olsun belli bir grup muhalif bizi beceriksiz, vasat görüyor. Bazı üçkağıtlarda, dolambaçlı yollara sapmakta, bazı yalanlarda becerikli değiliz. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray bir dürüstlük abidesi olmak durumundadır. Her şeyi sorabilirsiniz bana.""ERENCAN KONUSUNDA ÇOK AYIP EDİYORLAR""Erencan (Yardımcı) konusunda çok ayıp ediyorlar. Rakip takımlarımızın taraftarlarının attığı bazı tweetler gördüm. Diyor ki orada, siz 100 bin Euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız. 100 bin Euro imiş onun değeri… 4 milyon 200 bin TL'ye nasıl sattınız diyorlar. 4 milyon 200 bin TL Euro mu TL mi rakam yok… Buna şark kurnazlığı denir… Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında TFF'ye sordum. 21 kulübün temsilcilerine açıklayın dedim. Hangi kulübün ne kadar açığı var? Açıklanmadı. Mahremiyet dediler. Sen diyorsun ki benim 490 milyon TL küsür, ötekinin 350 milyon TL küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar ben 490 milyon TL harcayabilirim sanıyor. Yanlış. Bunun içinde bütün ücretler, teknik kadro ücretleri, bonservisler… Hepsi var. Bunlardan bana arta kalanı ben açıklıyorum, siz de açıklayın dedim. Fair ne demek? Dürüst, adil mertler demek. Ben açıklıyorum siz de açıklayın dedim. Benim 1 milyon Euro'ya yakın limitim var dedim. Bir takım artıda, diğer takım ekside olduğunu söyledi. Trabzonspor artıdayız dedi. Ne kadar olduğunu söylemedi. Diğerlerinden açıklamalarını istedim. TFF açıklasın dedim. Hala buradan TFF'ye sesleniyorum. Dedikodulara mahal vermeden, lütfen her kulübün ne kadar harcama limiti vardı, ne kadar aştılar? Bu sene ve geçen sene dahil... Ben Galatasaray açıklasın istiyorum. Hani diyorlar ya efendim açıklasın. Ben bunu görüyorum ve iki kat artırıyorum.""BEN AÇIKLIYORUM, DİĞER KULÜPLER DE AÇIKLASIN""Ben bunu açıklıyorum. Diğer kulüpler de açıklasın. TFF açıklayamaz. Mahremiyet var, izin alması gerek. Doğru. KVKK Kanunu gereği. O zaman diğer kulüpler açıklasın. Ben açıkladım. 1 milyon Euro harcama limitim var ve bu limit içerisinde kaldım. TFF Lisans Kurulu tek tek didikledi. TFF bu konuda dürüst ve açık. Yetmiyor. Ben UEFA'dan da denetleniyorum. Ernst & Young da bizi tek tek denetliyor.""TFF CEZA VERMEK ZORUNDA""TFF Vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için elimden geleni yaparım. Her türlü desteği veririm. Şimdi bir camiadan korkup birtakım kuralları ertelemek, kırmızı ışıkta geçeni yeşil gibi yazmak, gelecek kuşakları ve bir nesli, bir ülkenin mahşeri vicdanını ve ahlakını öldürür.""ERENCAN'I SORUYORSUNUZ, EMİN'İ NİYE SORMUYORSUNUZ?""Bu çocuklar bizim, teknik kadromuzun, hocamızın geleceği. Biz bunlara dayanarak ve güvenerek Ozan Kabak gibi ilerliyoruz. Hocamız Fatih Terim'in de scout ekibinin de şahsen benim de en büyük güvencesi bu gençler. Geçtiğimiz günlerde bana çok değerli bir oyuncumuz geldi. Bizim 21 kişilik kadromuz içinde olan bir oyuncu. Biz bu oyuncuyu Boluspor'a bedava verdik. Emin Bayram… Bir kişi sordu mu? Rakiplerimize ve müzmin muhaliflerimize sesleniyorum. Onlara da Allah selamet versin. Bir kişi Emin Bayram neden Boluspor'a bedelsiz olarak gitti diye sordu mu? 400 bin - 500 bin Euro'ya neden Erencan'ı verdiniz diyorlar. Erencan, Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram gibi bizim geleceğimiz. Niye Emin Bayram'ı sormuyorsunuz? Çünkü oynamak istiyorlar. U19'lar, U17, U16'lar kalktı. Rezerv ligler harekete geçemedi. Bu futbolcular ne yapacak? Paslanacak. Emin Bayram başka bir kulübe giderse para alacaktı. O kulübe gidersem oynayamam dedi. Boluspor'da oynarım dedi. Erencan Eyüpspor'da oynarım dedi. Forvet hattında boşluk vardı. Ali Yavuz Kol aynı şeyi söylüyor. Erencan bana göre kaç milyon Euro? Sana göre 100 bin Euro. Nereden çıkarıyorsun bunu? Hangi pazara koydun? Hangi köle pazarında satıyorsun?""OMAR'IN MAAŞINI TAM OLARAK ÖDEDİK""Biz isteseydik Omar hazırdı. Maaşını 1 milyon Euro erteleyelim, sana da avans gibi öderiz diyebilir miydik? Yapabilirdik bunu. O da buna hazırdı ama hayır. Nasıl biz Emre Akbaba sakatken tam maaşını ödediysek, nasıl sevgili Musleramız sakatken tam maaşını ödediysek Omar Elabdellaoui'nin de maaşını tam ödeyeceğiz. Ödüyoruz zaten. Sakat oyuncumuza teklif bile etmedik o hazır olduğu halde. Galatasaray kültüründe, Türk kültüründe bu yok. Sakat adama bunu yapmayalım dedik. Edepli ol, müeddep ol, edebini haddini sana bildirirler.""BEŞİKTAŞ'A KATILIYORUM""Beşiktaş'a katılıyorum. Görüyorum ve artırıyorum. Neden sadece devre arası deniyor? Geçen transfer sezonlarını da görelim. Neden sadece bu devre arası? Sicil kurulu, TFF bu konuda çok hassas. TFF kimin ne yaptığını biliyor. Tek tek incelesin. Bizi Price Waterhouse, TFF ve UEFA inceliyor. UEFA'dan istirham ediyorum incelesin. Bir önceki Aziz Yıldırım yönetiminde UEFA'ya bakan arkadaş geldi bana 'Bizi de savundunuz' diyerek teşekkür etti. Ben hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un ceza almamasını söyledim. Türkiye bir futbol ülkesi, lütfen tolerans gösterin, Türk futbolunun önünü kesmeyin dedim. Söylemişler. Bunu söylediğimde UEFA'nın tecrübeli yetkilileri neredeyse sandalyeden düşeceklerdi. Ben dedim diye oldu demiyorum. UEFA'ya gittiğimizde bizim arkadaşlar vardı. Bir tane avukat yoktu. Sonra bu arkadaşlar bütün TFF'yi sonra bütün devleti alıp çıkartmalar yaptılar. Peki biraz nasıl gittik UEFA veya CAS'a? İpipullah sivri külah. Yalnız başımıza. İlk görüşmeye çok değerli bir avukat grubu geldi. Young Boys'un eski başkanı, UEFA çalışanı. Avrupa'ın çok değerli önde gelen avukatlarından birisi. Yanında da İsviçre'de büyümüş yedi dil bilen bir Türk kızımız vardı. Bunlar dinleyebilir miyiz dedi? İlk gidişimizdi. Görüşmelerin ardından çıktık havalanına gidiyoruz. Avukatlara döndük, ne düşünüyorsunuz davamızı alır mısınız dedik. Cevaben sizi avukata ihtiyacınız yok, boşuna para vermeyin dediler.""BİZ GEDSON TRANSFERİNİ GEÇ GİRDİK""TFF sicil kurulu dürüst bir kuruluş. Tek tek hesaplıyor. Biz Gedson transferini geç girdik. Hiç düşündünüz mi neden diye. Kurlar saat 15.00'te güncellendiği için üç kuruş da oradan faydamız olacaktı. Biz o kadar hassas, dikkatli davrandık. Bunu kalkıp da genç futbolcumuzu yıpratırıcı şekilde sormak çok ayıp. Neden Emin'i sormuyorsunuz? Türk futbolunun geleceği bunlar. Ali Yavuz'u neden sormuyorsunuz? Çünkü kalpleri fesat. Çünkü kendisi ne şeytanlık düşünüyorsa sizi de öyle görüyor. Diyorum ki bunun aksini kanıtlayın ben alırım. Biz Erencan'ı karşı kulüp memnun olmadığı takdirde aynı bedelle geri alırız. Asla bir üçkağıt yok. Biz o çocuğa bu garantiyi verdik.""YÜZDE 60'A YAKIN GELİRİMİZDE KAYIP VAR""Yüzde 60'a yakın gelirimizde kayıp var. Türkiye'de ilk defa 1 Milyar TL limitini aşan, 140 Milyon Euro olan ilk kulübüz gelir anlamında. Gelirimiz %60 azalırken, giderimiz de tam tersi %60 oranında arttı ve büyük bir makas oluştu. Burada bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kapıları açıp milletten para toplayarak 250 Milyon TL'ye yakın tribün gelirini yaratma şansımız yok pandemi var. Dünyadaki bütün kulüpler zarar etti. Barcelona indirimler istiyor. Bir tek İngiliz kulüpleri biliyorsun sahip statüsünde onlar da biraz dayanabiliyorlar. İngiltere, İspanya, İtalya hariç yaprak kımıldamıyor. Onlar da dengeli kımıldıyor indirim istediler Roma dahil. Bütün futbolcuları feragat etti. Teknik adamları feragat etti. Bizde de ediyorlar. Herkes konuştu. Mangalda kül bırakmadı. Sadece Galatasaray'ın futbolcuları ve teknik heyeti indirim yaptı. Ben hepsine teşekkür ediyorum, şükranlarımı iletiyorum buradan. İndirmeyenler, tartışmalar oldu onlar bizim aramızda. 1-2 oyuncumuz var onlarla da belirli bir noktaya geleceğiz inanıyorum. Buradan yapılandırmaya girmem gerek. Devlete teşekkür etmem gerek. Devlete teşekkür edince bize yandaş diyorlar. Yok yahu! Ne alakası var! Sen dürüst olacaksın. Sen hangi siyasi görüşte olursa olsun mülahazan dürüst olacaksın. Örnek olacaksan yiğidin hakkını yemeyeceksin. Kim olursa olsun. İster siyaseten birlikte ol ister olma. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Eski Maliye Bakanımıza ve Yeni Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Dev bir iş yaptılar. Yani kulüpler için yapılandırmayı iki keredir yapıyorlar. Ben ilk geldiğimde 380 milyon TL'lik yapılandırma yaptım. Döviz yani Euro cinsinden olan borçları TL'ye çevirdim yarısını erteledim ne kadar? 1 yıl. Ancak yetmedi, ödeyemiyoruz. Sağolsun devlet müdahale etti ve 5 yıla erteledi. Biz bunun görüşmelerini eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman döneminde başladık. 10 yıl dedik artı 4 yıl ödemesiz. Niye 10 yıl artı 4 yıl? Kimse sormuyor bize. Yahu sebep şu bizim o dönem kulüplerimizin borcu 1.4 Milyar TL toplam. Toplam geliri ne? Bunun dörtte biri. Bunu ödemen için 4 yıl ödememe süresi geçirmen gerekiyor. Ben devletten geldim, devletimin en ufak milimetre zarara düşmesini istemem. Benim için önce devlet ve millet, sonra Galatasaray gelir. Biz böyle büyüdük, aldığımız eğitim de bu. O nedenle hiçbir kulübün de zarar görmesini istemem. Devletimiz sağolsun 10 yıla çıkaramadılar ama 5 yıl yaptılar. Vaay! Ayağa kalktılar Ziraat Bankası önderlik ediyor. Sen Galatasaray'ı teslim ettin. Yahu güzel kardeşim aç oku faaliyet raporlarını. Sen zaten 2030'a kadar zaten her şeyi vermişsin. Devlet, bütün Euro borçlarını TL'ye çeviriyor ve sana %3, %5 yıllık ödemeli getiriyor. Fakat sen onu bile ödeyemiyorsun. Devlet kalkıyor diyor ki sen bunu 5 yılda ödeyemezsin ben bunu 10 yıla çıkarıyorum. Fakat birtakım sesler, konuşunca devlet de sinirleniyor, devletin de bir asabı var. Devlet de izliyor milletini. Devlet, 7+2 yaptım dedi. Sıfıra getiriyor. Bankalar Birliği… Onlara saldırı var ama ben isim vererek teşekkür ediyorum. Sevgili Hüseyin Aydın'a, Denizbank Genel Müdürü Hakan Bey'e ve Aktifbank'a teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar kolay değil. Ben 2.5 yıl faiz ödemeyeceğim. 2.5 yıldan sonra 7 yılda ödeyeceğim. Daha imzalamadım. İmzalamayalım diye bizi mahkemeye verdiler. Bize kayyım gelsin diyen, kayyım atansın diyen nabekar bizi mahkemeye verdiler. Bankalar Birliği de şaşırdı. Ne diye verdiler? Yapılandırmayı durdurun diye. Böyle bir şey olabilir mi yahu? Süreyi 5 yıla, 10 yıla çıkardılar. Faizi en düşük hale getiriyor. Ödemeyi faiz en düşük hale getiriyor ve ödeme şekline getiriyor. Hayır diyor! Galatasaray'ın teminatı. Benden ekstra Galatasaray Adası'nı istediler onu da veremem dedim. Eski ne kadar? Eskiden verilmiş. Benden önce verilmiş ne kadar teminat varsa aynı teminatı verdik. Senin hisselerin zaten rehinliydi bre gafil! Bre aymaz! Biraz oku! İkra! Read! Hangi dilde söyleyeceğimi şaşırdım. Bakın finansmanın vadesi 2.5 + 7 yıl. 1.5 yıldan sonra faiz ödemeleri 2.5 yıldan sonra ana para ödemeleri başlayacak. Bakın iyi not alın ey mahkemeye verenler! Ben bunları aslında onlara anlatmıyorum. Sevgili taraftarımıza anlatıyorum, bize oy veren, bize destekleyen halası kalp ile destekleyen taraftarımıza anlatıyorum. Muhaliflere anlatmıyorum. Onlar zaten biz Ay'da yürüsek Mars'ta yürüdü diye kandırdınız derler. Daha önceki sözleşmemizde 2+3'tü. 1.5 yıldan sonra sadece faiz ödemesi yapacağız. Ana para ödemesi şu yüzdelerde. Daha imzalamadık. Toplam ana paranın yüzdesi olarak 2023-24'te %3, 2024-2025'te %5, 2025-2026'da %7.5, 2026-2027'de %10, 2027-2028'de %12.5, 2028-2029'da %16, 2029-2030'da %46. Şimdi herkes aday olsun. Biz bunu imzalarsak herkes aday olsun. Ama ücretleri düşüreceksin, amatörler otarşik olacak. Kendi yağıyla kavrulacak. Yani donanımlı ve paralı geleceksin. Yok öyle! Yapılandırma bu. Daha çok açıklanacak şey var ama mahremiyet var. Belki bunları açıkladığım için Bankalar Birliği rahatsız olmuş olabilir. Kendilerinden özür dilerim. Bankalar Birliği'ne yapılan saldırılardan da bıktım. Günah. Yapmayın, teşekkür edin. Zaten bazı insanlar bize teşekkür etmememek için Galatasaray'ın adı büyük diyor. Tabii zaten Nijerya gelip yapıyor. Kızılhaç yapıyor her şeyi. Biz değil banka yapıyormuş her şeyi. Tabii ki Galatasaray'ın adı büyük. Onu en iyi biz biliyoruz. O Galatasaray'ın adı için biz ölüyoruz. Senin gibi bir tane loca almayan, yardıma 5 kuruş para vermeyen, klavye delikanlılığı yapmıyoruz. Sen yapmaya devam et.""BİZ KİME TALİPSEK SCOUT MAAŞI VERMİYORLAR""Sevgili hocam orada çok güzel bir ironi yaptı aslında bir laf daha vardı aslında ona bağlı. Ben onu da söyleyeyim; 'Millete scoutluk yapmaktan usandık' dedi. Biz kime talipsek scout maaşı vermiyorlar. Değerli Emre Utkucan'a selam olsun. Değerli bir kardeşimiz. Hoca çok güzel bir ironi yaptı ben de yapmıştım ama hocamın ki daha etkili oluyor çünkü işin içinde oyuncularla iç içe. Doğru söylüyor yani bir daha bizi beklemeyin diyor. Daha önceden haber vereyim siz çalışın dersinize diyor. Çok güzel ironi ve espri tebrik ediyorum hocamı. Ben başkan oldum ayın 24'ünde devraldım. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı. 32 milyon TL hemen ödememiz gerekiyordu. SGK ve TFF'ye. Basketbolda da vardı. Hemen 1-2 gün içinde transfer yasağını kaldırdık. Daha N'Diaye'yi satmamıştık. N'Diaye'den gelen para yoktu. Şubat'ta geldi bize. Biz bunu kapattık, tahtamızı açtık 3 gün içinde ve hocamızın talibiyle Nagatomo'ya talip olduk. Bu transferlerde Abdurrahim Albayrak'a teşekkür ediyorum. Çok üzdüler Abdurrahim'i, Yusuf Günay'ı… Yapmayın arkadaşlar yahu! Bizim yönetim kurulu üyelerimize tek tek, hepsi çalıştı. İstifa eden arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. İsimsiz kahramanlar var. Çok var. Ömer Cansever, Dilek Hanım. Mesela Erol Özmandıracı'ya da kırılmadık. Daha düzgün olabilirdi işler. Ben kimseyle kavga etmedim. İyi kavga ederim. Marifet kavga etmek değil. İşi çözmek, hoşgörülü olmak marifet. Ben hep bundan yana olduğuma inanıyorum. Taraftarlarımızdan rica ediyorum lütfen Abdurrahim Bey'e, Yusuf Bey'e diğer yönetici kardeşlerimize ve özellikle basketbol yönetimimize tepki göstermesinler. Lütfen yapmasınlar. İngilizler doğru yapıyor hatıralarını yazıyor. Ben yazdığımda oturur ağlarsınız okuduğunuzda. Benim neler çektiğimden değil, yönetici kardeşlerimin neler çektiğinden dolayı. Ben onların babası gibiyim. Onlara edilen her laf, bana edilen laftan daha ağır üzüyor beni. Çok samimi söylüyorum. Çalışanlarım dahil. Bana söylendiği zaman gülümser geçerim ama seninle birlikte olana edilen laf daha çok üzüyor. Lütfen rica ediyorum yöneticilerimize saldırmayın. Teknik ekibimiz de kadromuz da hocamız da dahil. Gece gündüz çalışıyorlar.""BİZ KİME TALİPSEK ONA TALİP OLDULAR""Nagatomo konusuna gelince... Uzatmış Inter kulübü rakip kulübümüz teklif yapıyor. O arada iftardayız, rakip kulübün başkanı da yeni gelmişti. Abdurrahim Bey, 'Başkanım lütfen bir şey söyleme' dedi. Ayıp yahu! Yüz yüze bakıyoruz. Abdurrahim'in hatırına bir şey demedim aslında derim. Fakat seri film gibi olduğunu bilmiyordum dizi film gibi. Biz kime talipsek ona talip oldular. Emre Akbaba mesela diğer örnek. Böyle bir mantık yok yahu! ya sen bana daha fazla para verdirerek bir yere varamazsın. Türk ekonomisine zarar veriyorsun. Türkiye'nin içinde kalınca hareket gelir onda problem yok ama yurtdışına harcatma. Gerçi bunlar yurtdışı ile iç içe bizim gibi değiller. Yurtdışı transferlerine baktığımızda şaşırıp kalıyoruz. Pandora'nın kutusunu çok az açıyorum, yeterli. Daha açarsam birçok kişi sokağa çıkamaz."İRFAN CAN KONUSU"İrfan Can, tabii ki çok değerli bir futbolcu. Halen çok değerli… Futbolcu rakibe gitti diye değeri mi düştü? Hayır. Mesut Özil gibi değerli bir futbolcu, istediğimiz bir futbolcu. Hocamın da benim de istediğim bir futbolcu. Bu işi kim açtı? Onlar açtı, menajeri açtı. Ben size ne dedim? Sezon açılıyor, av mevsimi başladı. Neyin av mevsimi? Menajerlerin av mevsimi. Şimdi kapandı. Orayı arıyorlar burayı arıyorlar ortalığı kızıştırıyorlar. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Bir Anadolu kulübünden bir büyük kulübümüze transferde menajerlerin neler yaptığını gördük. İyiyi bilen, kötüyü de bilir! İyi lafı söyleyen, edebi lafı söyleyen en güzel küfrü de eder. En dürüst olan gerektiğinde en tehlikeli insan olabilir ama Allah etmesin. İnsanın dürüstlüğü nereye kadar bilemem. Sevgili Göksel Başkanımı aradım. 'Başkanım yazılı teklif geçin' dedi. Çok haklı kendisi. Göksel Başkan'a hiç lafım yok. 4 Milyon Euro yazılı teklif geçtik. Ben oyuncuyla hiç görüşmedim. Görmedim bile. Tribünden gördüm iyi futbolcu, iyi karakter. Bize ulaştırılan bilgi kesinlikle Galatasaray'ı istiyor. Bu konu çok net! Ama biz halen amatörüz bu konularda. 4 milyon Euro artı ertesi satıştan karın yüzde 50'si... Göksel Bey ile yüz yüze geldik. Göksel Bey, 'Başkanım beni anla. Ben bu kulübün sahibiyim. Yarın terse düşersem evime haciz gelirse zor duruma düşerim. Eğer eşit teklif gelirse ben size rüçhan hakkı (yani eşitler arası birincilik denir) veririm' dedi. Kapattık. Fakat, Göksel Başkan bizim teklif vermediğimizi söyledi. Hemen aradım kendisini bir araya geldik, görüştük Altur'da. Onların başkan yardımcısı Mesut Bey de vardı. Bizi isteyen bir futbolcu var. Sevenleri ayırmayalım dedik. Gelen bilgi bu doğrultuda. Çocuğun isteğini ve iştahını değersiz hale getirmeyelim dedik. Hatta sponsor da bulduk. Burada açıklamayacağım. Tek tek söyleyeceğim çıkacak zaten ortaya. Bu arada bir de bomba var. Bir sponsoru da reddettik. Onu bir gün hatıralarımda anlatırım. 2 Milyon Euro'yu reddettik. Millet küçük dilini yutabilir. Kabul etmedik. O da bizim dediğimizi yapmadı gerçi o da var. Bizim diğer arkadaşlarımız da var sponsor olabilecek. Dedik ki limitin içinde davranıyoruz. Orada TFF var, UEFA var. Yok öyle alavere, dalavere! Son teklifimiz 5.5 milyon Euro, Linnes ve satıştan %20 pay dedik. Karşı taraf çok mutlu oldu. Not aldılar tek tek yazdılar. Hatta bir yönetici arkadaşımız da "Başkanım vücut dilinden anladım kabul edecekler" dedi. Tabii Abdurrahim daha tecrübeli dedi ki "Başkanım vermeyecekler" dedi. 5.5 milyon Euro, Linnes'in maaşını da biz ödeyeceğiz 600.000 küsur Euro, %20 satıştan pay, şampiyon olursak 1 milyon Euro, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsak 1 milyon Euro daha. Yani bonus 2 milyon. Net rakam bu. Kendilerinde de var zaten bu.""GÖKSEL BAŞKAN, 'TEKLİFLER ARASINDA UÇURUM VAR' DEDİ""Erkek voleybol takımının Fenerbahçe maçına gittim. Onlar da çok üzüldü. Üzülmeye gerek yok. Biz her yıl kazansak, her yıl şampiyon olsak zaten ne voleybol, ne futbol... Bekledim onları alkışladım. İyi mücadele verdiler fakat olmadı. Fenerbahçe'ye de yenildik kardeşim. Yenildiğimiz düşmanımız değil, değerli bir rakip. Eve geldim 18.30'da. 18.45'te Göksel Bey bana telefon etti. 'Başkanım, Fenerbahçe de geldi buradaydı.' Ali bey maça gelecekti, gelmedi. Başakşehir kulübüne gitmiş. Öğrenmiştim zaten. İrfan'ın formasını almış. Teklifler arasında uçurum var dedi. Sen, beni takdir edersin dedi. Fenerbahçe 10 milyon Euro verdi dedi. Sonra çıktı 7 milyon açıkladılar. Şampiyon olursak 1, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak 1, grupları geçersek 1, toplamda 3 milyon Euro. 13 milyon etti. yüzde 30 satıştan pay. Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci gidiyor. Sen kendini benim yerime koy hangisini yaparsın dedi. Ben de futbolcuya sor, bundan sonraki karar futbolcunun dedim. Fakat sen haklısın dedim. Tabii ki çıkarları düşüneceksin dedim. Teşekkür ederim dedim 2 dakika sürdü konuşmamız. Tamam Gökselciğim hayırlısı olsun, çocuk ne diyor dedim. Onu hallediyoruz dedi. Tamam ben bundan sonra yokum dedim. Tüm konuşmamız bu. Biz Erencan'ı açıklayınca bu kadar eleştiriye tabi tutuluyoruz. Bu kadar dürüstlük ve şeffaflık eleştiriliyor. İlk defa sağ olsun rakibimiz açıklama yaptı. 7 milyon dedi, fakat fark ödemeyi 10 milyon Euro'dan sonra yaptı. Şimdi ben bölme, çarpma istemiyorum. Toplama, çıkarma istiyorum. Toplama, çıkarmayı bilen herhangi biri ilkokul ikinci sınıfa gidiyor. Bu nasıl iş kardeşim bana 10 deniyor, 7 açıklandı. Fark 7'den başlamalıydı, neden 11'den başlıyor. Ben de bunu merak ediyorum. Bunu bana açıklamayın. Ben tahmin ediyorum. Futbol severlere, kendi camiana açıkla. Kendi camiası sağ olsun zaten aldırmıyor. Onlar benim düşmanım değil, yaşasınlar. Bugün Fenerbahçe olmasa, Galatasaray olmaz. Kızanlar var bana ama benim kardeşim, annem, babam, çok yakın arkadaşlarım Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Eskişehirli, Bursalı… Ben hakikaten kötülüklerini istemem. Samimi olarak söylüyorum. Ben biterim o zaman Galatasaray biter. Ben iyiliklerini isterim hepsi başarılı olsun ama Galatasaray en üstte olsun.""BİZ MENSAH TRANSFERİNE GİRMEDİK AMA İHALE BİZE KALDI, TEKLİF BİLE VERMEDİK""Tabii Allah büyük. Biz mesela pazarlık artırmadık. Biz Mensah transferine girmedik ama ihale bize kaldı. Biz teklif bile vermedik. Menajerleri girdi araya. Ben bunu sevgili Çebi'ye de anlattım. Çok ayıp işler yapıldı. Biz eğer Beşiktaş masadaysa biz çekiliriz dedik. Teklif de vermedik çünkü öğrendik Beşiktaş'ın masa da olduğunu. Onyekuru da 4.3 Milyon Euro satın alma opsiyonumuz var, zorunlu değil. Mostafa ve Onyekuru da zorunlu satın alma opsiyonumuz yok ama istersek alırız. Onyekuru 5 aydır yatıyor, ne yapacak dedim. Onyekuru beni affetsin. Onu çok seviyoruz. Sempatik, düzgün bir insan. Çok üzülerek ayrıldı giderken, hocam da çok üzüldü. Adam herkesi utandırdı. Ey Onyekuru utandırmaya devam et. Mostafa olayı çok büyük olay. Neler yaşadığımızı bir Allah bilir bu süreç içinde bir biz biliriz. Menajer tartışmalarından tut, Mısır halkı da kendilerine göre haklı en değerli oyuncuları. Vurduğu kafayı gördünüz, vurduğu kafa bir Metin Oktay kafasıydı. İnşallah Metin Oktay gibi devam eder. O çocuk da bizi istedi. Mısır çünkü ikiye ayrıldı. Araya her şey girdi. Hatta Türkiye'den bir kulüp de teklif verdi. Hiç adı lazım değil. Fenerbahçe değil. Fenerbahçe 2-3 ay önce istedi vermediler. Biz Fenerbahçe masadayken girmedik, asla yapmayız. Bize yakışmaz. Varsa söylesinler, yalan haber dir. Ben bilmiyorum. Benim yönetim yaptıysa da benim kusurumdur ona da sahip çıkarım. Ben Mostafa'ya buradan teşekkür ediyorum. Fotoğraf çektirme şansımız bile olmadı. Mostafa'nın lakabı 'Debbabe' yani Arapça tank-buldozer demek. Biz Mostafa'dan debbabelik istiyoruz. Metin Oktay ruhuyla gitsin istiyoruz. Mostafa da bir forvet olarak, bir karakter olarak Galatasaray'ın geleceği. Allah onu nazarlardan korusun. Hiçbir transfer bir günlük değil. Scout ekibi aylarca uğraşıyor. Teknik ekibe onlarca isim geliyor. Hocanın bir sistemi var. Siz beğenmeseniz de bir sistemi var. Hocam ona uygunları alıyor. Bir bakıyorsun hocanın istemediği bilmem ne takımına gidiyor. Söylüyorum inanmıyorlar hepsi bize geliyor. Galatasaray çünkü çok büyük bir marka. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada çok saygın bir marka. Biz bu saygınlığa uygun davranıyoruz. Hiçbir takımı da küçümseyerek söylemiyorum. Rakiplerimiz de çok değerli. Onlar değerli oldukça biz değerliyiz zaten. Gedson, İngiliz Covid kodlarına göre son günde, 14. gününde. İngilizler bunun çıkışı ancak ambulans uçakla olur dediler. Kabul etmediler uçakla gelmesini. İki uçak beklemişti. Evrakların yetişmesi gerekiyor, transferin son günü. Biz İrfan Can'ı alsak da onu alırdık. Limitlerimiz buna yetiyordu kiralık çünkü. İrfan Can için sponsorlar devreye girecekti. Sağ olsun devletimiz. Sayın Bakana binlerce mail atıldı, ayıp! Bunu Fener'e yapsalar biz rahatsız olmayız. Devlet Fener'e de yardımcı oluyor, Beşiktaş'a da, Trabzon'a da. Teşekkür, vefa, aidiyet çok önemli duygular her takım için. Niye teşekkür etmiyorsunuz? Etsenize. Ben çok teşekkür ediyorum. Elçi de çok sıkı Fenerbahçeli ona da teşekkür ediyorum. Biz UEFA'da bu takımlara da destek olun diyoruz. Onu, onlara UEFA da söylüyor zaten. Biraz utanma olmalı insanda.""KAMPANYAYI BEN BAŞLATMADIM, GALATASARAY BAŞLATTI""Kampanyayı Galatasaray başlattı, ben başlatmadım. Bir gece beni uyandırdılar. Dediler müthiş bir şey var. Twitter'da trend topic olmuş hashtag. Yönetim istifa da yazıyorlar. Biz istifa edince kayyum gelir arkadaşlar yapmayın. Bize tahammül edin 2-3 ay. Biz mazoşist değiliz bize küfür edin diye. Aslan gibi sponsor kampanyasını zorunlu yaptık, bir de pot kırdık SMS atın diye. Bizim kulüp üyesi bir arkadaşımız almış. Biz de rica ettik bize verin diye. Onun işlemleri hala sürüyor, hala bitmedi. Operatörlerin test yapması lazım. Ben de çıktım dedim SMS atacağız diye. Meğerse biz 30 liranın üzerinde yapamazmışız. Kusura bakmasınlar ben orada yanlış konuştum. SMS'e çalışıyoruz. Ben geldiğimiz noktadan memnun değilim. Biri para veriyordu, o adamın parası kirli para mı değil. Adam Galatasaray için para veriyor. Bugün, marjinal değeri olarak bir taraftarın verdiği 10 lira, benim verdiğim bilmem kaç yüz bin liradan daha değerlidir. Taraftar bunu unutmasın. Zenginlikle, varlıkla övünen adam zavallı adamdır. Galatasaray öyle bir camia değil. Bugün 6 milyona yakın bağış. Daha biz kampanya açmadık. Kumbarayı iki kez sevgili Ali Koç dedi ben demedim. Çocukların kumbarasındaki paraya talibim dedi. Benim hocam da kalktı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağış yaptı. Bir kefeye koyamayız kumbaradan para isteyenle, kumbaraya para koyanı dedim. Bunu iki kez söyledi. Fenerli bir çocuğun Fenerbahçe'ye destek olmasından ben mutlu olurum. Ben Ali Koç'a laf attım. Ben Fenerbahçe camiasına asla atmam kardeşim onlar benim. Beşiktaş'a da Trabzon'a da laf atmam. Lütfen kampanyaya destek verin, 10 lira bile büyük para. Çocuklar şimdi hazırladı. En az 50 lira. SMS'i de açacağız. Maça gelebilen var, gidemeyen, yaya yürüyenler var. Bu insanlar zaten bizi ayakta tutuyor. Bugün ben başkanlığa devam ediyorsan tek sebebi taraftardır. ultrAslan'a da çok teşekkür ederim. Bana istifa da dediler. ya transfer ya istifa hashtagi açtılar. Göksel Gümüşdağ'a gidersen istifa et dediler. Gittim kusura bakmayın. Göksel bu doğrultuda dürüst davrandı. O da kulübünün çıkarlarını düşündü. Ben buna kızamam ama bazıları bazı şeyleri yapabilir ne yapalım. Herkes tartısıyla ağırlanır, tartılır.""KESİNLİKLE HİÇBİR TRANSFER DÖNEMİNDEN BEN VE HOCAMIZ MEMNUN DEĞİLİZ, OLDUĞUMUZDA BİZ BİTERİZ""Ben hiç performansımdan memnun olur muyum? Real Madrid bizimle oynadığı vakit titreyen bir Galatasaray istiyorum. Gene titriyorlar ama golü biz yiyoruz. Eğrisi doğrusuna denk geliyor. Ne hocama ne oyunculara bir şey diyemem. Futbol zaten bunun için güzel. Kesinlikle hiçbir transfer döneminden ben ve hocam memnun değiliz. Memnun olduğumuzda biz biteriz. Hiçbir şeyi yeterli görmeyiz. Namık Kemal'in bir laf var. Diyor ki, 'Yüksel ki yerin bu yer değildir'. Süper Lig'de oynamak marifet değildir. Namık Kemal'den mülhem bu lafı diyorum. Her transfer döneminde biz dayak yiyoruz. Bizim duyduğumuz birtakım insanları trol hesaplarla Galatasaray adına yönlendirdikleri. Galatasaraylı değil aslında bu hesaplar. Ben bununla uğraşamam. Bir taraftar orta saha yok diyorlar. En az golü biz yiyoruz. Forvet yok diyorlar, en fazla golü biz atıyoruz. Defans yok diyorlar. Luyindama gibi değerli ve dünya çapında bir oyuncu yedek bekliyor. Bunu düşünmüyorlar. Gaza geliyorlar. Taraftarımdan şunu istiyorum. Bu yönetim bugün var yarın yok. Sakin olun, hocamıza, yönetimlere ve oyunculara güvenin. Asla Galatasaray'ın geleceğini karartmayız. Bundan emin olun. Uygun olanı ve optimum olanı yaparız. Bazen ben de istiyorum. Bugün başkan olmasam ve taraftar olsam herhalde sonsuz transfer isterim. Gerçekler başka. Çıplak gerçekler çok başka.""BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ MUTLULUĞUMU ANLATAMAM"Görevi süresince en çok sevindiğim galibiyet Başakşehir'i 2018-2019 Sezonu'nun 33'üncü haftasında 2-1 yendiğimiz maç. Fenerbahçe maçında arkadaşlar çekmemiş. Emniyetler geldi. Kalkın dedi. 10 dakika tek 20 kişilik yerde tek başıma oturdum. Çok mutluydum. Beni en çok mutlu eden maç yaklaşık yüzlerce bileğin kırıldığı Başakşehir maçıydı. Dört gol attık ikisi sayıldı. O sayılmayan gollerde kaç kişi kırık bileğini duvara vurmuş bana onu gösterdiler. Bizi şampiyonluğa götüren maç o maçtı. Bizim en değerli rakibimizi yenmek de çok önemli. Onu küçük gördüğümü sanmayın. Bu cumartesi de onlarla oynayacağız. Yendiğimizde bizim için çok değerli olacak. Marjinal değeri çok yüksek ama Başakşehir maçındaki mutluluğumu anlatamam. O maçta yüzlerce bilek kırıldı. Sayılmayan gollerden ötürü duvarda bileklerini kırdılar.""TRANSFERDE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM""Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Performansı değerlendiremem. Büyük konuşmam. İnşallah transferler yerine oturur. Hem kendilerini hem de bizi utandırmaz. Bugün çok doğru diye transfer ettiğiniz dünya çapında bir topçunun size yararı olmayabilir. Bunları yaşıyoruz. Diğer kulüpler de yaşayabilir. Bu süreçte Fatih hocam, canla başla çalıştı. Bir transfer komitesi üyesi gibi çalıştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle Abdurrahim'e, Yusuf'a, Oytun'a tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ederim. İnsanlar bize güvendi. Mahmut'tan tut, Dilek'e, Oytun'dan Doruk'a ve Kağan'a… Hepsi canla başla çalıştı. Ben bütün yönetim kurulu üyelerime Sportif A.Ş.'dekilere ve 43 kişilik bütün kurullarıma bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Onlara yapılan haksız saldırılara da karşı çıkıyorum. Fatih hocama, Scout ekibime teşekkür ediyorum. Menajerlerin gazına gelip ortalığı ayağa kaldırmayın. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek yönetimlerin elini serbest bırakın. Oylarınızla seçtiğiniz insanlara güvenin. Adam 18-20 milyon Euro maaş alıyor; ama bir takımı tuttuğu için 3 milyon Euro'ya fit oluyor. 15 milyon Euro'yu feda ediyor. Ben olsam o sporcunun heykelini, bazı sponsorlar dahil stadın giriş kapısına dikerim. Biz mütevazi, Galatasaray kültürü içinde davranan, rastgele insanlarız. Sadece hakaret etmeyin, küfretmeyin bize yeter.""İNŞALLAH GELDİK, GÖRDÜK, YENDİK DEMEK NASİP OLUR""Sezar'ın Tokat Zile'de ettiği bir laf var. Veni, vidi, vici. İnşallah biz de gideriz ve tersiz olmaz ve taraftarımıza 'Geldik, gördük, yendik' demek nasip olur.""DERBİYE GİDECEĞİM""Ben genelde amatör maçlarda deplasmana gitmiyorum. Ahmet Nur Çebi Başkanım da sordu. Size eziyet vermek istemedim diye yanıt verdim. Gitmem genelde ama her maça müsaitsem giderim. Fenerbahçe maçına tabii ki giderim. Gönül ister ki seyircili olsun. Sağlık personeli dediler. Yarısı Galatasaraylı ve yarısı Fenerbahçeli olmak üzere. Onlar pandemi sürecindeki büyük kahramanlarımız. Ne yapsak az onlara. Hem sağlık çalışanlarımıza hem de emniyet güçlerimize. İnşallah cumartesi günü maçta olacağım.""BİZ BIRAKMAYIZ ERENCAN'I""Galatasaray çok büyük marka. Galatasaray'da Erencan gibi bir maç oynadığınız vakit dünyanın sayılı listelerine giriyorsunuz. Erencan'ın UEFA tarafından genç yıldızlar arasında değerlendirmeleri var. Biz bırakmayız Erencan'ı. 18 yaşta büyük önem veriyorlar. Barcelona'dan Ansu Fati, Inter'de Esposito, Lyon'dan Ryan Cherki, PSG'den Adil Aouchiche, Genk'ten Vandevoordt. Altı futbolcu seçmiş UEFA. Biri de Erencan. Bizimkiler küçük görüyor Erencan'ı. Eyüpspor olayı görüyor. Eyüpspor benim ihtiyacım Emin Bayram'a değil ve Erencan'a diye ısrar etti. Biz Emin Bayram'ı bedavaya veriyoruz laf eden yok. Halil'le Fatih hocam çok ilgili, çok da seviyor. Bakacağız. Gedson şu anda dünya futbolunun en büyük yıldız adaylarından birisi. Bakalım mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Gedson'un ambulans uçağıyla gelmesi… İngilizler dayattı. 15'inci güne geliyor bizim için. Zaten testlerini yaptırdık ve negatif çıktı. Uçaktan önce de yaptırdık ve negatif çıktı. 15'inci günde indi İstanbul'a. Bunu unutmayın lütfen. Nitekim otele sonradan geçti.""YENİ KAMPANYALAR SÖZ KONUSU""Söz konusu. Bu dilenmek gibi algılanmasın. Şu anda 5 milyon 600 bin TL civarında toplandı. Futbolcu transferi için rakibimiz de açtı. Onlar ne topladı bilmiyorum. Allah artırsın. Hiç kıskanmam. Onlar daha çok toplarsa belki bizim taraftarı tahrik eder, daha çok verir. Her kulüp toplasın isterim. Toplanan rakam, bizim yıllık elektrik giderimizi bile karşılamıyor. Bir müjde daha vereyim. Yusuf Bey sağ olsun uğraşıyor. Çatıya güneş panelleri koyacağız. Çok büyük bir enerji firması 20 milyon TL'ye yakın gideri olan bu panelleri bedavaya yapacak. 10 yıl ödeyeceğiz. Sonra tamamen bizim olacak. 18 milyon TL'lik teminat mektubuna ihtiyacımız var. Onu da söyleyeyim. Teminat mektubu arıyoruz. Taraftarlarımızın desteği çok önemli. Sponsorlarımıza sesleniyorum. Bir nokta gelince bu bağış kampanyasında ilk 10 ya da 20'yi şeffaflıkla açıklayacağız.""HAKEMLERİN ART NİYET SAĞLADIKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Hakemlerin art niyet, kötü niyet, maddi çıkar sağladıklarını düşünmüyorum. Hepsini de tenzih ediyorum. Özellikle genç hakemlerin hata yapmalarına rağmen maçlara verilmesini istiyorum. Özellikle son günlerde hakemler çok formsuz. Ben de maç izliyorum. Geçmişte bizi de yakmış olan bir hakem, dün bir maç yönetti. İnsanlar rahatsız oldular. Verilen bir kırmızı kart var iki sarıdan. Ben bunu formsuzluğa bağlıyorum ve MHK'dan şunu istirham ediyorum. Formsuzsa ısrar etmeyin. Biz bu hakemi uyardık. 15 saniye elini tutan adama bir şey demedin. Bizim kalecimiz 7 saniye tuttu diye ceza verdin. Tek bu. Belki dünya futbol tarihinde vardır ama Türk futbol tarihinde tek. Niye sen öbür maçta vermedin? Niye bu maçta vermedin? Herkes senden mutazarrır. İnsan utanır. Daha komik bir şey duydum. Diyor ki rakip takımdan yetkili birisi, üç maçtır hakemler bizi yakıyor. Senin 22. maçın. Demek ki 19 maçta seni kollamış anlamına gelir bu. Kesinlikle tenzih ederim. Sen deme. Bunu dediğin zaman insanın aklına o diğer 19 maç geliyor. Burada da kasıt aramıyorum. Aynı pozisyonda Diagne ayağını kaldırıyor ve tereddütsüz kırmızı kart görüyor. Emre Kılınç'a verilen kırmızı kart… Biz hala çözemedik çocuk dokundu mu dokunmadı mı diye. Galiba dokunmuşum dedi. Aynı pozisyona aynı hakem tarafından sarı kart verilmiyor. Niye bunu yapıyorsun sevgili kardeşim? MHK Başkanı dürüst bir insan. Sayın Serdar Tatlı dürüst bir insan ve ben de gelmesini istedim; ama bu adamı da yaktılar. TFF'yi de yakıyorlar. Nihat Özdemir mi diyor şu sarı kartı, kırmızı kartı ver diye? Hayır. Onlar da benim gibi bakıyor. Onlar da futbolsever. Onların da mutlu olduğuna inanmıyorum. İnansam zaten savaş açarım. Öyle bir şey şu anda yok. MHK başkanını da TFF başkanını da zor duruma düşürüyorlar. Eğer onların bir planın parçası olduklarına kanaat getirirsem benim söylemlerim çok değişti. Henüz ligin bitmesine daha çok var. Bakalım bize kolayca çıkarttıkları sarı ve kırmızı kartları diğer takımlara karşı çıkaracaklar mı? Büyük takımlara karşı bir şey var hakemlerde. Ben buna sarı veya kırmızıyı verirsem dürüst olurum diye düşünüyorlar. Herkese eşit ve adil davran, gördüğünü çal. Büyük takımlara biraz saldırı var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı