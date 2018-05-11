Mustafa Cengiz: Galatasaray Önümüzdeki Sezon Avrupa Kupalarına Katılacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yaptığı açıklamada Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmesinde herhangi bir engelin olmadığını söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de önemli açıklamalarda bulundu ve sarı-kırmızılı kulübün, önümüzdeki sezon UEFA organizasyonlarına katılmasında bir engelin olmadığını açıkladı.
UEFA'nın bugün Galatasaray ile ilgili yaptığı toplantıdan çıkan sonucu kendilerine telefon ile ilettiğini ifade eden Mustafa Cengiz, "Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray ile ilgili herhangi bir men cezası vermediğini açıkladı. Cengiz, "GSTV'ye ilk kez iniyorum, bunun da bir sebebi var: UEFA'dan bir haber aldım, Avrupa kupalarına katılma için bir engellememiz bulunmuyor. Galatasaray önümüzdeki yıl, Avrupa kupalarına katılacak. UEFA bize ceza vermedi. Önümüzdeki günlerde İsviçre'ye gideceğiz ve bir tahaaüt sözleşmesi yapacağız, bize sundukları şartları yerine getireceğiz ancak UEFA'dan aldığımız bir ceza yok. Galatasaray'ın mali açıdan da rahatlaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
"STADIMIZDA BOŞ YER KALMASIN"
Galatasaray taraftarından "ölümüne destek" isteyen Cengiz, "Bir değerli rakimizin kısa bir süre önce ligde neler yaşadığını gördük. Son maçta golleri atamadılar, şampiyonluğu kaybettiler. Taraftarımızdan Galatasaray'ı ölümüne desteklediler, stadımızda boş yer kalmasın. Taraftarımız maça gelsin, destek versin. UEFA da bizi gördü, TFF'ye de teşekkür ediyorum bu konuda bize destek verdiler" şeklinde konuştu.
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BİR İLÇE TAKIMIDIR AKHİSAR. O YÜZDEN TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN SAYGI GÖSTERMESİ GEREKİR. FENERBAHÇEYİ 2 KUPUNINDA DIŞINA İTMİŞTİR. . . . . . AMA YAZMADAN DA RAHAT EDEMİYECEĞİM. . . . AĞLAMAAA FENEV AĞLAAAMAAAAAAAA (:Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu haber en başta kü ÇÜK Takımın gereksiz ağzı TURGAY DEMİR''e gelsin. Ağzından salyalar aka aka bekliyordun ne oldu???????????Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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EN BÜYÜK GALATASARAY bunu laf ola söylemiyorum, şampiyonluk Türkiye kupası süper kupa, UEFA kupası ve Süper kupa sayılarına bakarsanız gerçeği siz bile görebilirsiniz. GERİSİ ZÜĞÜRT TESELLİSİ !Cevap Yaz 12 1 Yayından KaldırDADAŞ 25: Helal NAVAJHO çok doğru konuşmuşsun. (DİĞERLERİ)Ne ye göre, Hangi kategoride büyüksünüz?2 Yayından Kaldır
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İnşallah yalan haberdirde bu aşşağılıklar ceza alır seneye Allahın izniyle.Cevap Yaz 5 22 Yayından Kaldır