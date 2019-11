Mustafa Cengiz: Galatasaray için halletmem gereken konular var

21.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:20

"Buraya kazık da çakmadık"

"4 katlı bir ekonomiyi toparlamanız sürdürebilir bir sistemle 4 yıllık bir döneme ihtiyaç var"

"Toplam 155 milyon Euro transfer yükümlülüğümüz var""Divan başkanlık makamının muhalefet makamı olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum""Biz çocukluk aşkımızın peşindeyiz""Falcao'nun tedavisi sürüyor"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İstanbul, - Mustafa Cengiz, "Benim Galatasaray için halletmem gereken konular var. 2 yılda 3 seçim insaf. Zannedersiniz dev bir kaos var. Ben bunu anlamıyorum. Buraya kazık da çakmadık" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Organizasyon açılışının ardından açıklamalarda bulunan Cengiz, Türkiye'de Süper Lig'de takımların 4 milyar lira geliri ve 14-15 milyar gideri olduğunu ifade ederek, "Devletimiz yapılandırma yoluyla bir bölümünü çözmeye çalışıyor. Tabii bu yeterli değil. Gider gelirin 4 katı. 4 katlı bir ekonomiyi toparlamanız sürdürebilir bir sistemle 4 yıllık bir döneme ihtiyaç var. Ödeme yapmadan 4 yıl geçirmemiz gerekir. Yaraya bir merhem anlamında. Bunun sürekli hale gelmesi için daha büyük volümlerde, özellikle vergi ile düzenlenme hem amatör sporlara destek hem de biriken vergi borçlarının yapılandırılması gerekir. Kulüpler bunun tam olarak bilincinde değil. Geçmiş yıldan gelen sorunlar boynumuza binmiş durumda. Bizim nasıl kar elde ettiğimiz açık ortada. 1 milyar gelir barajını aştık. Bunun en önemli nedeni 2 yıl şampiyon olmamız ve şampiyonlar ligine katılıp gelir elde etmemiz ve taraftarımızın seyirci ve kombine desteği. Bütün rekorları kırdık. Yayın gelirlerinde bir düşme olacak riskimiz o. 2 yılda ödediğimiz vergi nakit 288 milyon TL, 200 milyon TL de yapılandırma var. Biz 500 milyon TL'lik vergiyi hallettik. Bunun 300'ünü ödedik. 104 milyon TL'si stopaj olarak amatörlere kaynak aktardık. Ben çok radikal alınacak kararları bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Bütün kulüp spor yönetimlerinin ekonomik anlamda sürdürebilir yapıya kavuşması şartına inanıyorum. Aksine her gelen yönetim kendi yönetimine göre har vurup harman savuruyor. Toplam 155 milyon Euro transfer yükümlülüğümüz var. Her 2 ayda bir 200 milyon TL'ye yakın bir bedeli karşılamak durumundayız. Bunu umarız 1-2 yıl dayanabilirsek tamamen düze çıkarıp her gelen yönetimin rahatlıkla sürdürebilir bir hale getirmesine çalışıyoruz. Galatasaray'ın buradaki amacı gelecek kuşaklar içindir. Size samimi olarak söylüyorum. Mahkeme kararına bakmıyorum. Benim Galatasaray için halletmem gereken konular var. 2 yılda 3 seçim insaf. Zannedersiniz dev bir kaos var. Ben bunu anlamıyorum. Buraya kazık da çakmadık. Ekmedim bostan yemedim karpuz lafı var. Biz onurumuzla çekilmesini iyi biliriz. Biz bir aşkın, bir gönlün sevdanın peşindeyiz bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu."DİVAN BAŞKANLIK MAKAMININ MUHALEFET MAKAMI OLARAK KULLANILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"Camia ve çalışanların dikkatini çabasını seçime yönlendirmeyeceğini dile getiren Mustafa Cengiz, kendi gündeminde başka konular olduğunu söyledi. Başkan Cengiz, "Divan kurulunu tanıyorum. Divan başkanlık makamının muhalefet makamı olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum. Ben de divan üyesiyim. Divandaki üyeler bizim en saygın üyelerimiz. 25 yılını doldurmuş çok değerli insanlardan oluşuyor. Benim kastım divan başkanlığı kürsüsü bana öyle geliyor. Benim karakterim bir şeyi saplamaya müsait değil, hocamın karakteri değil. Biz böyle bir şey olduğu anda bunu inceden lafta sokuşturmayız. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Biz çocukluk aşkımızın peşindeyiz. Florya ile bir sorunumuz yok. Hocayla daha dün düğündeydik. Oda gülüyor bizde gülüyoruz. Ben baskete, voleybola hiçbirine karışmıyorum. Florya'nın bir sorunu varsa Abdurrahim Bey anlatır. Böyle yargıya nasıl varıyorlar bilmiyorum" şeklinde konuştu."FALCAO'NUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili bir sorun olmadığını ifade ederek, "Tedavisi sürüyor. Aşırı yüklendi ve ondan ötürü hiç olmayan aşil tendonu iltihap oluşturuldu. Üst düzey futbolcu bunlar farklı tedaviler gerekiyor. İspanya'ya gitmesi bizim doktorun kontrolü altında. Fazla sürmez dönüşü, Trabzonspor maçına inşallah yetişir. Falcao'yu Real Madrid de istedi ama gelen bir talep yok. Falcao Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmete edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Mustafa Cengiz'in açıklamaları

Kaynak: DHA