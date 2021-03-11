Mustafa Cengiz'e sosyal medyadan yapılan hakarete para cezası
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Mustafa Cengiz'e sosyal medyadan yapılan hakarete para cezası

11.03.2021 21:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:18
Mustafa Cengiz'e sosyal medyadan yapılan hakarete para cezası

Galatasaray Kulübü, bir sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Cengiz'e yapılan hakaret eden şahsın para cezasına mahkum edildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, bir sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Cengiz'e yapılan hakaret eden şahsın para cezasına mahkum edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Sosyal medya üzerinden Başkanımız Mustafa Cengiz'e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan "12numaraorg" hesabını yönettiği belirlenen M. A. isimli şahıs, İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli para cezasına mahkum edilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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