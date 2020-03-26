Mustafa Cengiz'e koronavirüs testinden iyi haber
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.
26.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştır." denildi.
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Kaynak: AA