Mustafa Cengiz: "Donk, Galatasaray'a kalpten bağlı olduğunu kanıtladı" Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Hollandalı futbolcuları Ryan Donk'un yüzde 15 indirim talebini kabul ederek 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Hollandalı futbolcuları Ryan Donk'un yüzde 15 indirim talebini kabul ederek 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığını söyledi.

Mustafa Cengiz, Ryan Donk'un sözleşme uzatmasıyla ilgili olarak kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ne mutluyuz ki Donk bizimle devam ediyor. Donk'u biz çok seviyoruz. 3 sezondur joker gibi. Savaşçı karaktere sahip, her görevi kabul etti. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yüzde 15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray'a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı. O bir profesyonel. Bunu genelde yabancılar hiç yapmıyor. Kendisine ben bu bağlamda da önderlik gösterdiği için teşekkür ediyorum. Kendisini transfer etmedik, sadece yuvada kalması için ikna ettik." ifadelerini kullandı.

Kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise "Donk beni hiç üzmeyen futbolculardan biri. Galatasaray ailesinin bir ferdi olarak kendisini görüyorum. İnşallah futbol hayatından sonra da Galatasaray ailesinde kalmaya devam eder. Bu anlaşmanın hem Donk'a hem de Galatasaray camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Donk'a tekrar bize yapmış olduğu bu yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Donk: "Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum"

Hollandalı futbolcu Ryan Donk, bir sezon daha Galatasaray forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Gelecek sezon da aynı şekilde takım arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla, başkanımız ve kulüp çalışanları ile birlikte bir sezon geçireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımız güvende ve sağlık içerisinde olsunlar. Biliyoruz ki saha içerisinde olmasalar bile saha dışında bizleri destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler ve bizleri desteklemeye devam etsinler."

Kaynak: AA