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Mustafa Cengiz: Donk Galatasaray'a kalpten bağlı olduğunu kanıtladı

Albayrak: Donk beni hiç üzmeyen bir futbolcuDonk: Çok mutluyum - Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, "Yüzde 15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı.

Mustafa Cengiz: Donk Galatasaray'a kalpten bağlı olduğunu kanıtladı
14.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:46

Albayrak: Donk beni hiç üzmeyen bir futbolcu

Donk: Çok mutluyum

- Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, "Yüzde 15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray'a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı" dedi.

Galatasaray'da 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten Ryan Donk, takımıyla 1 yıl daha sözleşme yeniledi. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay katıldı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, "Ne mutluyuz ki Donk bizimle devam ediyor. Donk'u biz çok seviyoruz. 3 sezondur joker gibi. Savaşçı karaktere sahip, her görevi kabul etti. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yüzde 15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray'a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı. O bir profesyonel. Bunu genelde yabancılar hiç yapmıyor. Kendisine ben bu bağlamda da önderlik gösterdiği için teşekkür ediyorum. Donk'un Galatasaray'a yine bir joker gibi, savaşçı karakteriyle çok büyük hizmetler vereceğine inanıyorum. Kendisini transfer etmedik, sadece yuvada kalması için ikna ettik" dedi.ALBAYRAK: DONK BENİ HİÇ ÜZMEYEN BİR FUTBOLCUSarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise yaptığı açıklamada, "Donk beni hiç üzmeyen futbolculardan bir tanesi. Galatasaray ailesinin bir ferdi olarak kendisini görüyorum. İnşallah futbol hayatından sonra da Galatasaray ailesinde kalmaya devam eder. Bu anlaşmanın hem Donk'a hem de Galatasaray camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Donk'a tekrar bize yapmış olduğu bu yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Başkan yardımcısı Yusuf Günay da "Donk bizim için artık yabancı bir futbolcu değil, yerli bir futbolcu gibi. Kalpten Galatasaraylı. Taraftarımız da kendisini çok seviyor. Yeniden birlikte olmaktan çok mutluyuz. Galatasaray'a canı gönülden hizmet edeceğine inancımız tam" açıklamasında bulundu.DONK: ÇOK MUTLUYUM1 yıllık sözleşmeye imza atan Ryan Donk ise "Takımdan olmaktan dolayı çok mutluyum. Gelecek sezon da bütün çalışma arkadaşlarımla, kulüp çalışanlarıyla, yöneticilerle birlikte 1 sezon daha geçireceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Donk taraftarlara ise "Taraftarlarımız bizle olmasa bile bizi destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler bizi desteklemeye devam etsinler" mesajını gönderdi.

Kaynak: DHA

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