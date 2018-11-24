Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme istifa çağrısı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tüm kurullarıyla istifa etme, Süper Lig hakemleri Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'i de hakemliği bırakma çağrısında bulundu.

Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme istifa çağrısı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tüm kurullarıyla istifa etme, Süper Lig hakemleri Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'i de hakemliği bırakma çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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