Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme istifa çağrısı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tüm kurullarıyla istifa etme, Süper Lig hakemleri Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'i de hakemliği bırakma çağrısında bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tüm kurullarıyla istifa etme, Süper Lig hakemleri Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'i de hakemliği bırakma çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com