Mustafa Cengiz'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

Mustafa Cengiz'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Mustafa Cengiz'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.
(İHA)

Kaynak: İHA
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