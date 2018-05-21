Mustafa Cengiz'den Rıza Kocaoğlu Açıklaması: Kötü Niyetli Yaptığına İnanmıyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk kutlamalarının ardından bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu… Ligin son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in stat çıkışında ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı diyalog tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun başkan Mustafa Cengiz'in İzmir'deki Göztepe maçı sonrası yaptığı basın açıklaması sırasındaki ilginç hareketleri dikkat çekmiş ve Galatasaray taraftarından tepki görmüştü.

"ARKADAŞLA DEVRE ARASINDA TANIŞMIŞTIK"

Başkan Cengiz konuyla ilgili gelen soru üzerine; "Arkadaşla devre arasında tanışmıştık, kötü niyetle yaptığına inanmıyorum. Bu yaşımda 'Trolleme' diye bir terim öğrendim, bu konuda taraftarımıza başkanlığa olan saygısı ve tepkisiyle alakalı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

THY Avrupa Ligi Finali'nde Real Madrid'e kaybeden Fenerbahçe ile ilgili olarak başkan Cengiz; "Fenerbahçemizin Euroleague'de şampiyon olmasını istedim olamadı. 4'lü finale kaldıkları için tebrik ediyorum." diye konuştu.