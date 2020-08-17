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Mustafa Cengiz'den Mensah açıklaması: Sokağa atacak paramız yok

"Mensah için Beşiktaş ilgileniyor, biz çekiliyoruz dedik""Bir tane futbolcuyu bildirmeyelim veya eksik bildirelim, bizi ertesi gün indirirler""Bizimle papaz oldular, biz de papaz olmasını biliriz""Lemina şu an gündemimizde""Çıkarlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır""Kombine konusunda...

Mustafa Cengiz'den Mensah açıklaması: Sokağa atacak paramız yok
17.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:43

"Mensah için Beşiktaş ilgileniyor, biz çekiliyoruz dedik"

"Bir tane futbolcuyu bildirmeyelim veya eksik bildirelim, bizi ertesi gün indirirler"

"Bizimle papaz oldular, biz de papaz olmasını biliriz""Lemina şu an gündemimizde""Çıkarlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır""Kombine konusunda bize zorluk çıkartıyorlar"

Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş'la anlaşan Mensah ile ilgili, "Mensah'ı ben de şaşkınlıkla izledim. Ben de merak ettim; şimdi öğrendik ki bizi suçlamışlar; belgeli hepsi. İzin almadan futbolcuyla görüşmüşüz. Bir baktım futbolcu bizi aramış. Bizim paramız var, en iyi durumdayız ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok, atamayız" dedi.Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşma imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz sponsorlukla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen yıl kol sponsorumuzdu bu sene sağ olsun sırta geçti ve masrafı tanımadı. İki yılda 18 milyon TL'lik bir destekte bulunuyor. 5 milyonunu hemen ödediler. Böyle köklü bir kuruluşun, kritik bir dönemde bize ciddi bir katkıda bulunması değerli rakiplerimizi de şaşırtmış olabilir. Ne kadar büyük bir camia olduğumuzu biliyoruz. Bizi sahiplendikleri için Bor Holding'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu."KOMBİNE KONUSUNDA ZORLUK ÇIKARTIYORLAR"Kombine satışları hakkında bilgi veren başkan Cengiz, "Biz kombinelere başlamak istiyoruz ama aracı olan kuruluşumuz, bunun maçlar oynanmadığı takdirde tekrar iade talepleri olacağı için izin vermiyor ve zorluk çıkartıyor. Oysa bizim sözleşmemizde gerek kombine gerek locada, maçlar oynanmadığı takdirde hiçbir hak talep etmeyeceğine dair taraftarımızın taahhüdü var. Diğer kulüpleri bilmiyorum, ben Galatasaray için konuşuyorum. Maalesef burada bir hukuksal tavır alıyor, bunu aşmaya, çözmeye çalışıyoruz. Sevgili yönetici arkadaşlarla birlikte sabah akşam çalışıyoruz, loca satışlarımızı yapıyoruz. Bu vesileyle maçlar seyircili veya seyircisiz ki büyük olasılıkla seyircili oynanacak, inşallah öyle olur. Temizlik, mesafe, hijyen içinde inşallah olur ama buna rağmen taraftarımız yeniliyor. Yeni localar alınıyor, bayağı da loca sattık. Ama resmi olarak satmadık. Ben taraftarımıza buradan çok çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu."FEGHOULI HABERİ YANLIŞ HABER"Feghouli'nin maaş ödenmediği için FIFA'ya başvurduğu ile ilgili haberlerin sorulması üzerine ise Cengiz, "O yazıyı ben de okudum. Yazı yanlış. Nisan'dan beri ödememe gibi bir durum yok. 3 ay geçtiği için fesih hakkı doğar öyle olsa. Cezayir'de bu haberin çıkması, onun doğru olduğu anlamı gelmez. Yanlış yazabilirler ki ben kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. Ben sadece 4 kişi bizi yordu dedim o kadar. Aktifimizdeki bütün sporcular değerlidir. Görüşmeler sürüyor, teşekkür ederim" şeklinde konuştu."SOKAĞA ATACAK PARAMIZ YOK"Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Beşiktaş ile anlaşan Mensah hakkında ise şöyle konuştu: "Ben hiç konuşmadım. Kulüpler Birliği'nde de Kayserispor başkanını tabii ki görüyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir transfere direkt girmedim. Ne oturdum menajerler konuştum, ne de futbolcularla. Benim böyle tarzım var. Soyunma odasına takım otobüsüne girmem. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız var. Onlar gereğini yapar. Mensah'ı ben de şaşkınlıkla izledim. Ben de merak ettim; şimdi öğrendik ki bizi suçlamışlar; belgeli hepsi. İzin almadan futbolcuyla görüşmüşüz. Bir baktım futbolcu bizi aramış. Bunu geçtik arkadaşımız arıyor diyor ki 'Beşiktaş'ın anlaştığı haberleri var görüşelim', izin istiyor. Diyor ki 'Hayır sözünü ettiğiniz takımla biz hiçbir anlaşma yapmadık, sizden teklif bekliyoruz.' Bana geldiler, nedir olay, 2800 ödenecek, efendim bilmem ne… Bir sürü para. Bizim paramız var, en iyi durumdayız ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok, atamayız. Biz bugün 493 milyon TL harcama limitine sahipsek, iki yıldır tasarrufla bu noktaya geldik. Başkaları sıkıştıysa, paraları leylaya bastığı için bu duruma geldiler. Hem paraları bas harca, sonra da gel param bitti, limitimi arttırın… Galatasaray oyunbozanlık yapıyor. Hayır diyorum! Sen sadece değerli rakiplerimizin yöneticisi değilsin. Sen aynı zamanda Türk sporunun temsilcisinin. Ben sadece Galatasaray'ı temsil etmiyorum, örnek olmalıyım. Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 172 milyon Euro harcamayı. Biz hala bu borçları ödüyoruz. Hala temizleyemedik. Ben bütün rakip kulüplere en az kendim kadar saygı duyuyorum. Bizi kimse har vurup harman savurmaya alet edemez, başkalarına da alet olmayız. Biz Galatasarayız. Bizim örnek olmamız lazım. Şunu unutmayın biz Mensah'a teklif vermedik. Abdurrahim aradı, Beşiktaş ilgileniyor, biz çekiliyoruz dedi. Biz fiyat yükseltmek için kim olursa olsun araya girmeyiz. Bunu diğer kulüpler bilir. Bir tanesi desin sayın başkan teklif verdi diye. Bizde yazılı belgeler var biz kimseyi utandırmak istemiyorum. Mensah'a ve Beşiktaşımıza, Kayserisporumuza başarılar diliyoruz. 10'da birini belki düşünürdük. Yok yani, harcayamayız biz. Paramız var ama harcayamayız. Biz gelecek yönetimleri düşünmek durumundayız. Beceriksiz yönetim… Desinler, eğer beceri har vurup harman savurmaksa biz beceriksiziz.""BİR FUTBOLCUYU BİLDİRMEYELİM VEYA EKSİK BİLDİRELİM, BİZİ ERTESİ GÜN İNDİRİRLER"Transferler hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren başkan Cengiz, "Siz şeffaflığı seviyor musunuz? Bir kaleci alıyoruz 400 bin Euro. Çarpıyorlar ikiyle 8 milyonu çöpe attınız. Bu kadar kırılgan olur mu ya bir taraftar kitlesi. Hepsi değil, yüzde 80'i 90'ı çok sağlam. Ama böyle bir kırılganlık olur mu arkadaşlar. Şeffaflık samimiyet… Ben Galatasaray muhabirlerinin çoğuna bakıyorum bir de rakiplerimizin muhabirlerine bakıyorum; ya adamlara helal olsun ölümüne savunuyorlar, bizim divanda olduğu gibi. Çıkıyor bizde 20 kişi ağzına geleni söylüyor divanda, bir de öbür tarafa bakıyorum 20 kişi alkışlıyor. Vallahi kıskanmıyorum ama gıpta ediyorum. Boş övmelerden yana değilim, bizi eleştirsinler belki de bizi bu diri tutuyor, belki de bu hastalıklar direnci bu yüzden buluyoruz. Ama gelelim asıl soruya, Her biriniz bir kuruma aitsiniz sayın basın mensupları. Siz hiç Trabzon ve Galatasaray hariç ligdeki kulüplerin, şu futbolcunu şuna sattık şu futbolcuyu şuna aldık, şu kadar dolar şu kadar euro ödenecek diye kamuoyuna açıklamasını gördünüz mü? Ondan sonra 2 sene harcayıp UEFA'dan TFF'den men yiyince puan silme gelince, 'vay bu haksızlık', 'bize kimse ceza veremez' demesini nasıl karşılarsınız. Ben soruyorum; eğer biz Galatasaray'da bir tane futbolcuyu bildirmeyelim veya eksik bildirelim, bizi ertesi gün indirirler. Satan söylemiyor, alan da yazmıyor. Yıl sonu çıkıyor zarar. Deniz bitmiş. Biter tabii. Çok özür dilerim ama realite bu. Acı gerçek" dedi."BİZİMLE PAPAZ OLDULAR, BİZ DE PAPAZ OLMASINI BİLİRİZ"4 kişi hariç bütün futbolcuların yüzde 15 indirim yaptığına değinen başkan Mustafa Cengiz, "Herkes yüzde 15 indirim yaptı. 4 kişi imzalamadı, bizimle papaz oldular. Biz de papaz olmasını biliriz. Futbolcular gereken indirim yaptılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Hepsi değerli. İnşallah en iyi şekilde de onları antrene ederek bizi şampiyonluğa ulaştıracak inşallah" ifadelerini kullandı."LEMİNA ŞU AN GÜNDEMİMİZDE"40 milyon Euro'luk hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Cengiz, "En efektif kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Lemina'da bu talepler içinde var. Lemina şu an gündemde. Olur olmaz. Önemli olan menfaatler. Galatasaray'ın menfaatlerine göre biz her futbolcuyla görüşürüz. Önce Galatasaray'a gelirler futbolcular, eğer Galatasaray anlaşmaz ise başka takıma bilmem kaç katına gidebilirler" dedi.Kaan Ayhan transferi ile ilgili gelen bir soruya ise Cengiz, cevap vermek istemediğini söyledi."ÇIKARLAR DOĞRULTUSUNDA NE GEREKİYORSA YAPILIR"

Orta saha transferleri ve Mehmet Ekici gündemi hakkında ise Cengiz, "Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyada interaktifte ilk 4'de. Dünyanın sayılı kulüplerinden birisi. Tabi ki görüşmeler oluyor her futbolcuyla. Bizim özellikle aradığımız bir futbolcu yok. Çıkarlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır. Abdurrahim beyler görüşür. Ben bir şey söyleyemem. Son noktaya geldiğinde sizi bilgilendiririz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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