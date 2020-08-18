Mustafa Cengiz'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
18.08.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Mustafa Cengiz görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA