Mustafa Cengiz'den Ağbal ve Fakıbaba'ya Ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı makamlarında ziyaret etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı makamlarında ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cengiz ve yanındaki ekibin, önce Maliye Bakanı Ağbal'ı daha sonra da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'yı makamlarında ziyaret ettiği belirtildi.