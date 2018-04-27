Mustafa Cengiz'den Ağbal ve Fakıbaba'ya Ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı makamlarında ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cengiz ve yanındaki ekibin, önce Maliye Bakanı Ağbal'ı daha sonra da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'yı makamlarında ziyaret ettiği belirtildi.