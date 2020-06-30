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Mustafa Cengiz: "Camiamız rahat olsun, gereken anında yapılıyor, reaksiyon anında veriliyor"-...

- Mustafa Cengiz: "Camiamız rahat olsun, gereken anında yapılıyor, reaksiyon anında veriliyor" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır, iddia vardır" "Taraftarımız umudunu yitirmesin" "Hiçbir an, hiçbir saat yönetimden kopmadım" Galatasaray...

30.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:07

- Mustafa Cengiz: "Camiamız rahat olsun, gereken anında yapılıyor, reaksiyon anında veriliyor"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır, iddia vardır"

"Taraftarımız umudunu yitirmesin"

"Hiçbir an, hiçbir saat yönetimden kopmadım"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, haksızlıklara karşı suskun kalınmadığını ve gereken reaksiyonun anında verildiğini söyleyerek, "Bizim kenetlenmemiz, birlik olmamız gereken, el birliği ile mücadele etmemiz gereken noktada, yok hakeme bir şey demedin, Ali'ye Veli'ye bir şey demedin diye laflar ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz. İlla ki demeçle veya deklarasyonla değil" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya gelerek yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlber Aydemir'in bulunduğu toplantıya diğer yönetim kurulu üyeleri de telekonferans yoluyla katıldı.

Başkan Cengiz toplantı öncesinde güncel konularla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Geçirdiği tedavi sürecinde hiçbir zaman yönetimden kopmadığını söyleyen Cengiz, "Sesim son yaptığımız röportaja göre daha iyi. Bugün özellikle kulübe geldim. İleriki günlerde inşallah daha çok geleceğim. Tedavi bir süreç alıyor. Ben taraftarlarım, camiamın ve Türk halkının dualarıyla buradayım. Özellikle şunu belirtmek isterdim; hiçbir an, hiçbir saat yönetimden kopmadım. Bütün rahatsızlığım süresince, 2-3 ağır operasyon geçirdim. Onda bile ayıldığım andan itibaren Galatasaray ile birlikteydim. Biz bir namus yükü aldık. Biz öyle görüyoruz. Çocukluk aşkımızın yükünü emanet aldık. Emanet kadar dünyada önemli bir şey yoktur. İnsanın namusudur. Galatasaray da bizim namusumuzdur. Bu mücadeleyi her şartta yürütürüz. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın tamamı gerektikçe her gün, her saat benimle irtibatta bulundular. Düzenli olarak evde, hastanede bazen iki toplantı yaptık. Galatasaray, dev yürüyen bir mekanizmadır. Bu mekanizma öyle duramaz. Her gün onlarca konuyu istişare etmemiz gerek. Yönetim kurulumuz sağ olsun, var olsun tek tek geldi. Tek tek hepsi geldi. Abdurrahim Bey, Yusuf Bey, Kaan Kançal, Dorukhan Acar, Oytun Özer, İlber Aydemir... Diğer yönetim kurulu arkadaşlarım alınmasın. Bu arkadaşlarımın adını önce saymamın sebebi, executive olarak her gün yanımıza geldiler, bir araya geldik. Yönetim kurulu arkadaşlarımla şu an telekonferans yapıyoruz. Onlarla birlikte, onların sorunlarını, yönetimin sorunları dinliyoruz. Denetleme kurulu, diğer kurullarımız dahil 43 kişinin tamamı çalışıyor. Tamamı gerektikçe geliyor, çalışmalarını anlatıyorlar, imza gerekirse atıyoruz. Süreç devam ediyor. Taraftarıma şunu iletmek istiyorum. Galatasaray asla durmaz, devamlı yürür. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır, iddia vardır. Biz bu süreci de kolaylıkla atlatacağımızı inanıyoruz. Taraftarımız umudunu yitirmesin. Mücadele bitmez, mücadele varlıktır. İyi ki varlar. Onların dualarıyla devam ediyoruz. Bu, sonsuza dek sürecek" diye konuştu.

"Camiamız rahat olsun, gereken anında yapılıyor, reaksiyon anında veriliyor"

Rahatsızlığı boyunca kendisini rahatsız eden bir konuya değinen Başkan Cengiz, "Ben rahatsız olduğum için bana pek takılmıyorlar; ama ikinci başkanıma ve yardımcılarıma çok haksız saldırılar görüyorum. Bizim kenetlenmemiz, birlik olmamız gereken, el birliği ile mücadele etmemiz gereken noktada, yok hakeme bir şey demedin, Ali'ye Veli'ye bir şey demedin diye laflar ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz. İlla ki demeçle veya deklarasyonla değil. Camiamız rahat olsun. Gereken anında yapılıyor. Reaksiyon anında veriliyor. Bizim bunu sürekli sergilememiz yapılan çalışmamızın marjinal değerini düşürür. Bunu taraftarımız lütfen unutmasın. Algı operasyonlarına, belli muhaliflerin yıpratma çabalarına haksız iştirak yapılması olabilir. Muhalefet ya da bize muhalif olanlar haklı bir eleştiri yaptığında da biz onu düzeltmeye çalışırız. Elimizden geleni yaparız. Yönetim olarak biz buraya iyi niyetle geldik. Ne geleceğe yönelik ne de geçmişten kaynaklanan hiçbir ajandamız yok" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: 'Camiamız rahat olsun, gereken anında yapılıyor, reaksiyon anında veriliyor'-...

Kaynak: İHA

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