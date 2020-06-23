Mustafa Cengiz: Biz hangi oyuncuya talip olursak, rakiplerimiz onu istiyor Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz , "Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz Galatasaraylıyız. Biz bizi istemeyeni istemeyiz. Biz bu kültürle yetiştik. Rakibi açığa düşürerek iş yapmayız" dedi.Rahatsızlıklarından dolayı geçtiğimiz haftalarda operasyon geçiren ve istirahatini sürdüren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz sağlık durumuyla ilgili, "Murphy kanunlarından biri der ki, hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana da 3 tane terslik geldi fakat azim, irade ve doktorlarımın müthiş gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım. İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay oldu. İki tümör vardı. Doktorlar o kadar başarılıydı ki bana söylemeden 3'üncü tümörü de almışlar. Benim cevap veremeyeceğim kadar çok mesaj var. Öyle videolar gördüm ki öyle mesajlar geldi ki ben kendimi yaşamakla zorunlu hissettim. Eğer başarılıysam, onları temsil edebiliyorsam, son nefesime kadar çalışmam gerektiğine yürekten inandım. Komadan çıktım, ayılır ayılmaz bankayla ilgili soru sordum. Bunu marifet olsun diye söylemiyorum kesinlikle" diye konuştu."BU KURAL UYGULANMIYOR"Gaziantep FK maçında hakem Alper Ulusoy'a tepki gösteren başkan Cengiz, "1.5 aydır neredeyse her gün burada toplantı yaptık. Ben özellikle yönetici arkadaşlarıma yapılan haksızlıkları onaylamıyorum. Yapılan 1.5 aylık işlemlerin virgülüne kadar haber im var. Taraftar endişe etmesin, meydan boş kaldı zannetmesin. Her şeyden haber im var. Ben maçı sonuna kadar izledim. 66'da sanırım 3-1 öndeydik. 66 sonrası Antep'i tebrik ederim. Müthiş bir baskı kurdular, 10 kişi savunmaya çekildik. Burada oyuncularımı, teknik ekibi eleştiremem. Burada tek eleştirim maalesef hakem. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. UEFA talimatı var. Bu kural uygulanmıyor. Aynı maçta rakip takım kalecisi yine elinde tutmuş; Alper Ulusoy onu niye çalmadın! Son saniye neden bir şey oluşturdun? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı ikinci gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi. VAR'da oturan uluslararası değer verdiğim bir hakem. Dünkü maçtan ders almaları lazımdı. Ben burada kuşkulanırsam haksız mıyım. Galatasaray'a yapılan büyük haksızlık. Şampiyon olan takımda kuşkular olmayacak mı? Galatasaray'ın hakkı yendi denmeyecek mi? Türk futbolu zora girer, bu zorluğu istemiyorum" açıklamasında bulundu."BİZ HANGİ OYUNCUYA TALİP OLURSAK, RAKİPLERİMİZ ONU İSTİYOR""Maalesef sanki Galatasaray 3'üncü defa şampiyon olarak arayı kopartacak diye algı oluşturuluyor" diyen Cengiz, "O kadar yalan haksız o kadar uyduruk iftiralar ortaya atılıyor ki kendi söyledikleri yalana inanıyorlar. Galatasaray bence Türkiye'nin en büyük camiası. Yüzde 40'ı aşmış taraftar kitlemiz var. Ben rakipleri de anlayışla karşılıyorum fakat rakibin talip olduğu bir futbolcuya başka bir takımın takip olması ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz Galatasaraylıyız. Biz bizi istemeyeni istemeyiz. Biz bu kültürle yetiştik. Rakibi açığa düşürerek iş yapmayız. Sahada ve saha dışında mücadele ederiz. Anlayan anladı. Rakiplerimize saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı."HAKEM ÖZÜR DİLEMEYİ BİLMELİ"

"Hakem özür dilemeyi bilmeli" diyen Cengiz, "Gerektiğinde aynadan utanmalı. Utanır, kendiliğinden ayrılır. Onur, karakter ve duruş bence bunu gerektirir ama ben bir şey diyemem. Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara başvuruluyor" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA