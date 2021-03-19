Mustafa Cengiz: "Bir mali milat diyebiliriz"
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Mustafa Cengiz: "Bir mali milat diyebiliriz"

19.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:16
Mustafa Cengiz:

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği'nin bugün imzaladığı 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasını değerlendiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Çok önemli bir anlaşma. Bir mali milat diyebiliriz.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği'nin bugün imzaladığı 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasını değerlendiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Çok önemli bir anlaşma. Bir mali milat diyebiliriz. Bunun bütün Türk milletine, Türk sporseverlerine ve adil, dürüst bir yarış içinde ek mali destek olmasını diliyoruz" dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edildi ve kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Gayrettepe'de gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı.

"Adil, dürüst bir yarış içinde ek mali destek olmasını diliyoruz"

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak sözlerine başladı. Ardından yeni yapılandırma anlaşmasıyla alakalı görüşlerini aktaran Cengiz, "Öncelikle bunun Türk sporuna, Türk milletine yararlı olmasını dilerim. Söylenecek bir şey yok. Türkiye futbolla yatıp kalkan, onunla sinirlenen, onunla sevinen bir toplum. Futbol toplumu, futbol ülkesi. Bu anlaşma da çok önemli bir anlaşma. Bir mali milat diyebiliriz. Bunun bütün Türk milletine, Türk sporseverlerine ve adil, dürüst bir yarış içinde ek mali destek olmasını diliyoruz. Dürüst bir yarışa katkıda bulunmasını diliyoruz. Bütün kulüplerimize ve Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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