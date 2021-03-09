Mustafa Cengiz: Bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ben bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil. Bütün kulüpler, el birliğiyle TFF bizim, hakemler bizim hakemlerimiz. Bu onun moralini, öz güvenini bitirirsem, üst üste daha çok hata yaparlar" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ben bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil. Bütün kulüpler, el birliğiyle TFF bizim, hakemler bizim hakemlerimiz. Bu onun moralini, öz güvenini bitirirsem, üst üste daha çok hata yaparlar" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, Enerjisa ile imzalanan anlaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz ilk olarak, Türk Telekom Stadyumu'nun zemine yönelik yapılan eleştirilerle ilgili şunları söyledi;

"Saha zemini önemli. Bu teknik takımlar için daha da önemli. Bizler isteriz ki halı sahada gibi oynayalım. Biz stat zemini en iyi tutan kulüplerden biriyiz. Ama insanlar çok çabuk unutuyor. Karı hatırlıyor musunuz? Barajlardaki su kaça düşmüştü. Birden bire kar yağınca sevindik. Ancak zemin üzüldü. Erken açmak durumunda kaldık. Bana göre erken açtılar. Eleştiri olarak söylüyorum. Federasyon yetkilileri stat zemini kontrolünü 4 saat öncesinde istiyor. Örtünün erken açılması, yağışın devam etmesi ve üzerinde oynanması... Zaten 8 yıldır yapılmayanı 8 yılda yapmalıydık. Covid için zamanımız oldu. Teknik heyetimizin bunu getirmesi lazımdı. Bunu hızla hallederdik. Burada bir ihmal var. O ihmal stadın zeminini bozdu. Çamur gibi sahada takımı yendik. Sonra çok güzel bir zeminde yenildik. Demek ki tek faktör zemin değilmiş. Teknik ekibe lafla söylemekle alakası yok. Seyirci de faktör, ortam da. Şans da çok önemli. 2-2 biten maçta karşı takım da çok güzel oynadı. Son 10 dakikada 5 gol olabilirdi. İki kere geldiler, attılar. Lig sonuncu Ankaragücü'ne helal olsun, yendi. Bunda hakem hataları dolu var. Ben acizliğe düşmem. Bize dediler ki, şu maçlardan önce hakemlerden şüpheleniyoruz. Bildiri yayınlar. Hakemi etki için. Kimi endişeliymiş, kuşkuluymuş. Sonra kuşkuları gitti. Öbürü oturuyoruz. Kulüpler Birliği'nde bir arada, kardeşiz. O da boş laf ya. Kardeşiz tabi de ama rakibiz. Bizim aleyhimize bildiri yayınlıyor. Aynı anda otururken, haber im yok. Ben bunu yapmam. Ben hakemi, federasyonu etkileyeyim diye yapmam. Galatasaray onun için Türkiye'dir diyoruz. Yanlış veya doğrusuyla. Biz öyle hakemleri etkileyemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Muhatabımız değil. Zırva tevil götürmez. Saçma bir lafa açıklama yaparsanız batarsınız. Ne cevap versen boş. O dediğiniz takım yendi. Güzel de futbol oynadı. Hakem hataları iki takım içinde bir dolu var. Hakemleri eğitmeli, hakem daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki sesimizi yükseltmiş olabiliriz. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Ben bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil. Bütün kulüpler, el birliğiyle TFF bizim, hakemler bizim hakemlerimiz. Onların moralini, öz güvenini bitirirsem, üst üste daha çok hata yaparlar." Mustafa Cengiz, Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd'un Galatasaray maçından sonra Beşiktaş ile ilgili söylediği sözlerin sorulması üzerine de, "Olabilir. O kendi ifadesi. Rakip takım taraftarı da olabilir. Parayla ilgisi yoktur diye de düşünürüz. İyi düşünürüz. Bize de diyorlar Podolski şunu dedi diye. Bu tip tartışmalara girmeyiz. Kişinin söylediği söz ona ait. Onun neticeleri hoşumuza gitmese de onu merkeze alamayız" ifadelerini kullandı.Yabancı hakem konusunda da konuşan Başkan Cengiz, Merkez Hakem Kurulu'nun hakem sayısının yeterli olmadığını söylediğini belirterek, "40'a yakın hakem var dediler. Bu yeterli değil dediler. VAR da çıktı. Şimdi 8 hakem var. Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verir. O da derbi maçlarda belli sayıda. Türk hakemliğine bunu bir tehdit gibi algılamak, Türk hakemliğine zarar verir. Belki bir iki maçta. Futbolda tam oluşmamış ülkelerde bu yapılıyor. Suudi Arabistan'da. Biz de istedik. Çok sıkışıyorsanız, bu tip kararları federasyona bırakalım şeklinde düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Mustafa Cengiz, başkanlık seçimiyle ilgili de, şöyle konuştu;

"Şimdi iyi bir başkan demedim. Adayların hepsi iyi. Ben onu demedim. Beni cennet tatmin eder. Bunu derken asla hiçbir başkan adayını küçümseyerek demedim. Benim kendi kıstaslarıma göre olması gerekir. Pandemiden ve Avrupa şampiyonlarına katılmadığımızdan dolayı çok ciddi zararımız var. En büyük geliri olan da biziz, en büyük zararı olan da biziz. Bizim bu zarardan bir an önce kurtulmamız gerekli. Ben bunu görebilirsem, adam gelmiş 500 milyon lira para koyuyor mesela. Ben niye çekilmeyim. Bunu görmeyelim. Bizim en büyük sorunumuz mali. Ben bu anlamda dedim. Ne kadar fikir, görüş varsa yarışsın. Bu çok zevkli olur. Hiç olmazsa taraftar kendi sesini bulur. Beni desteklenmeyen, faaliyetlerimizi olumlu bulmayanlar da alternatif tercihler verir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK