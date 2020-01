Mustafa Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi

13.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:09

"Kural, TFF ve yayıncı kuruluşun talebi üzerine değişti"

"Siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. FETÖ'nün etkisi bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış onu da siz medya mensupları bulup çıkartın"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, burada yaptığı konuşmada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

Çalıştayın Türk sporuna yararlı olmasını dileyen Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalarına ilişkin sorulan soru üzerine, "Tamamını izleyemedim, ilgili bölümleri izledim. Çok üzüldüm. Özellikle ben şunu anlamakta çok güçlük çekiyorum. 'Oyun oynanırken kural değişmez' sözcüğü genel bir sözcüktür. Bir defa kural değişti, play-off çıkarıldı dediğimde maalesef 'ya size yanlış bilgi verilmiş ya yanılıyorsunuz, ya da yalan söylüyorsunuz' şeklinde bir ibare kullanıldı. Ben bu sözcüğü bir kulüp başkanına yakıştıramadım" dedi.Cengiz, sözlerine şöyle devam etti;"Play-off sezonu incelendiğinde şu görülecektir; ligin oynanacağı 5 Mayıs, play-off yapılacağı ise 25 Ağustos'ta ilan edilmiştir. Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir. Ligi normal sırada bitiren Şampiyonlar Ligi'ne katılacak dendi, sonra lig oynanırken Şampiyonlar Ligi'ne katılım değiştirildi. Ben bunu kastettim. Bunlar Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi sitesinde belgeli. Normal lig sürecini değil, play-off'u birinci bitirenin şampiyon olacağına dahil oyun oynanırken yapılan kural değişikliği bunlar. Bunlar kural değil, kurallar değişikliği.""KURAL, TFF VE YAYINCI KURULUŞUN TALEBİ ÜZERİNE DEĞİŞTİ"Başkan Cengiz, kuralın, TFF ve yayıncı kuruluşun talebi üzerine değiştiğini belirterek şöyle devam etti: "Bu konu hakkında yalan söylediğimi iddia eden rakip kulübün sayın başkanına soruyorum; bu kural değişikliğini resmi olarak talep eden yayıncı kuruluş, resmen yapan TFF. Sizin ne gibi bir dahiliniz var da benim bu sözcüğümü üzerinize alındınız. Sizi bu sözcük niye rahatsız etti. Ben bunu samimi olarak söylüyorum, anlamakta güçlük çekiyorum. TFF'nin oyun oynanırken kural değişikliği yapmasının savunması neden size düşüyor. 'Neden kural değişikliği yapıldı' dediğimde siz bana yalan söylüyor diyecek kadar öfkelenerek buna sahip çıkıyorsunuz. "Siz bu karara müdahil mi oldunuz?" Bu kararın çıkmasına, play-of oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz diye ben merak ederim. Çünkü biz birden bire öğrendik. Bizim hiçbir ilgimiz, dahilimiz yok. Buna da boynumuz kıldan ince dedik. TFF bizim düzenleyici, yönlendirici kurumumuz dedik. Bütün ligi oynadık, play-off'u oynadık, birinci olduk. Başka takım da olabilirdi ama kural değişmişti. Bunu diyoruz. Bu arada bir diğer kulüp de kurallara uyacağım diye yazı yazarak cevap verdi.""GALATASARAY'IN AÇIĞA DÜŞECEĞİNİ ZANNEDEN İNSANLAR OLDU"Cengiz, harcama limitlerine ilişkin soruya ise, "Limit artırımıyla ilgili TFF, çok ciddi çalışma yaptı. Biz de başta bulunduk, son 1-2 ayında dışlandık. Bunu da o zaman ilgili federasyon başkanımız Hüsnü beye ve aday Nihat beye güzel güzel 'neden bizi çağırmadınız?' diye anlattım. Nitekim TFF, bütün kulüplere resmi yazı yazdı. Arkadaşlar konular açık net; '15 Aralık'a kadar lütfen itirazınız varsa yapın, yoksa ben hükmü vereceğim' dedi. TFF, 28 Aralık'ta da kulüplerin durumunu tespit etti, bağladı. Ondan sonra 'vay ben duymadım, benim projem vardı' diyemezsiniz. Galatasaray'ın açığa düşeceğini zanneden insanlar oldu. Nereden biliyoruz? Avrupa, Ankara, Cenevre her yerde konuşuldu. Galatasaray 13 milyona futbolcu aldı, Falcao'yu aldı, har vurup harman savuruyor diye konuşmalar bizim kulağımıza geldi. Galatasaray mali açıdan bütün sınırları, limitleri aştı denildi. Olayın öyle olmadığı görüldü. Benim şu an 500 milyon harcama limitim var. Sızdırıldı deniyor. Koyun, herkesin ne kadar harcama limiti var hepsi ortaya çıksın. Biz bundan yanayız. Lafla şeffaflık olmaz. Futbolcu transfer ediyorsan bonservisine, yıllık ücretine ne ödedin açıklayacaksın. Bir kulüp başkanına, değerli bir camianın başkanına 'yalancısın' diyecek kadar basitliğe düşmem. O kadar basit olamam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim bütün camialara derin saygım var ama bu lafla olmaz. Biz, sizin fıtratınızda var dendiğini de kayıtlarda var biliyoruz. Buralara da girmiyorum. Benim edebim böyle konuşmaya müsaade etmez" yanıtını verdi. "MENAJERLERE ÖDEDİĞİMİZ TOPLAM PARA 13,6 MİLYON AVRO"Cengiz, Ali Koç'un menajerlik ücretleriyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben de şaşırdım. Biz o kadar haciz yedik ki! Ben yapılandırmadan memnunum. Memnun olan yok deniyor. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Ürküp korkup teşekkür etmeyeceksiniz, kendiniz içinizden geldiği gibi yapacaksınız. Tornistan teşekkürleri olmaz. 10 bin avroya ben de şaşırdım. Biz 100 milyon lira para ödedik. Göreve geldiğim günden bu güne menajerlere toplam ödediğimiz para 13,6 milyon avro. Bunun TFF'nin internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni hiç ilgilendirmez. Menajerlik ücretlerinin TFF'den açıklanmasını katıldığım televizyon programında ben talep ettim. TFF'nin her yıl mart, nisan ayında menajerlik ücretlerini açıklaması gerektiğini belirttim. Yoksa federasyon suç işliyor dedim. Menajerlik ücretlerinin yayınlanmasını isteyen Galatasaray. Kim inanır benim 10 bin avro verdiğime. Bonservisin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi basit, akla gelmedik şeytanlıkları düşünen, üreten konuşan zihniyetleri buradan şiddetle kınıyorum. Kişiye sormuşlar nasıl bilirsin, kendim gibi bilirim demiş. Ben böyle bir şeyi dünya bir araya gelse düşünemem. Nasıl bize bu suçu atıyorlar, hayretle izliyorum. Benim dönemimde menajerlere ödenen para 100 milyonu aşkın. Bu yayınlanan listeler, eksik, hatalı, gerçek ödemeleri yansıtmaktan uzak" değerlendirmesini yaptı.Cengiz, yapılandırmaya yönelik soruyu ise, "Maalesef saptırılıyor. Sanki bir ceza var, siz buna uyun, bu tişörtü herkes giysin... Dar geliyorsa giyme. Seni mecbur tutan yok. Devletin öyle bir mecburiyeti yok. UEFA ile toplantı yaptık, bize 'bu yapılandırma devletin futbola müdahalesi mi' diye sordu. Oturduk, anlattık, hayır dedik. UEFA, devletin müdahalesine karşı. Yapılandırmanın onayı için de UEFA'da mücadele ettik. Biz şimdi gelecek yönetimlere acılı reçete, miras bırakmayalım diye mücadele ediyoruz. Olay bu, yapılandırma için devletimize, bankalar birliğine teşekkür ediyorum" şeklinde yanıtladı.Ali Koç'un 3 Temmuz sürecine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Başkan Cengiz, "Siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. FETÖ'nün etkisi bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış onu da siz medya mensupları bulup çıkartın" dedi.

