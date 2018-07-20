Mustafa Ceceli Velayetini Almak İstediği Oğlu Arın İle Sosyal Medya Hesabından İlk Kez Görüntü Paylaştı
Eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın mahrem görüntülerini velayet davasında delil olarak kullanan Mustafa Ceceli oğlu Arın ile birlikte görüntü paylaştı.
Mustafa Ceceli eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile eşcinsel görüntülerini velayet davası dosyasına ekleyip oğlu Arın'ın bu ilişkiden etkilendiği iddia ederek velayetini almak istemişti. Ceceli, söz konusu görüntüde oğulları Arın'ın yanlarında bulunduğunu iddia etmişti.Bunlar konuşulurken herkes eski çiftin oğulları Arın'a ne olacak sorusuna cevap arayıp durdu.
ÇIKAN HABERLERDEN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI
Mustafa Ceceli ise oğlu Arın'ın velayetini almak için mahkemeye başvurduktan sonra ise büyük tepki ile karşılaşmıştı. Ceceli çıkan haberlerden ve gelen tepkilerden sonra instagram hesabından oğlu ile ilk kez görüntü paylaştı.
Mustafa Ceceli ve oğlu Arın'ın paylaşılan görüntüde keyfi oldukça yerindeydi. Küçük Arın'ın son olan olaylardan etkilendiği düşünülerek ebeveynlerin oğulları ile pedegog eşliğinde görüşülmesi gerektiği de çıkan haberlerdendi.
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Ceceli haklı sonuna kadarCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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MUSTAFA SONUNA KADAR HAKLI ÖYLE BİR EYLİMİN VARSA EVLENME NEDİR YANİ BİR COCUK GOGUR SONRADA HEMCİNSİNLE İLİŞKİ YAŞA SAPIKLIK BU KENDİNE BUNU YAPAN COCUGUNA NELER YAPAR DEMEZMİ İNSANCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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BENCE ASKERLİK SERBEST BİŞEY OLSUN ÜLKEMİZDE NE KADAR DELİKANLI VAR BİLELİM YARIN ÖBÜR GÜN SAVAŞ ÇIKARSA SAYIMIZI BİLİRİZ EN AZINDAN YALANDA SOSYAL MEDYADA VATAN MİLLET BAYRAK PAYLAŞMAZLAR BELKİ. . . . .Cevap Yaz 7 1 Yayından KaldırISİMSİZ: Biz bayanları da alsınlar askere1 Yayından Kaldır
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mustafa ceceli haklı her aldatılan kocadan ayrılan hemcinsleri ile yatmasımı lazım olan omasum cocuga oldugu cocuk görse bu reziligi pısgolejisi bozulmazmı allah ıslah etsin azdırmasınCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır