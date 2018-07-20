Mustafa Ceceli Velayetini Almak İstediği Oğlu Arın İle Sosyal Medya Hesabından İlk Kez Görüntü Paylaştı

Mustafa Ceceli eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile eşcinsel görüntülerini velayet davası dosyasına ekleyip oğlu Arın'ın bu ilişkiden etkilendiği iddia ederek velayetini almak istemişti. Ceceli, söz konusu görüntüde oğulları Arın'ın yanlarında bulunduğunu iddia etmişti.Bunlar konuşulurken herkes eski çiftin oğulları Arın'a ne olacak sorusuna cevap arayıp durdu.

ÇIKAN HABERLERDEN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Mustafa Ceceli ise oğlu Arın'ın velayetini almak için mahkemeye başvurduktan sonra ise büyük tepki ile karşılaşmıştı. Ceceli çıkan haberlerden ve gelen tepkilerden sonra instagram hesabından oğlu ile ilk kez görüntü paylaştı.

Mustafa Ceceli ve oğlu Arın'ın paylaşılan görüntüde keyfi oldukça yerindeydi. Küçük Arın'ın son olan olaylardan etkilendiği düşünülerek ebeveynlerin oğulları ile pedegog eşliğinde görüşülmesi gerektiği de çıkan haberlerdendi.