Mustafa Ceceli: Tatili değerlendiriyoruz
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Mustafa Ceceli: Tatili değerlendiriyoruz

Başarılı müzik insanı Mustafa Ceceli, geride bıraktığımız gün oğlu Arın ile birlikte geldiği İstinyePark'da objektiflere takıldı

28.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:41
Mustafa Ceceli: Tatili değerlendiriyoruz

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda araçlarını valeye teslim eden baba oğul, karşılaştıkları gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdiler. Daha sonra muhabirler ile ayaküstü sohbet eden , Arın'ın okulunun tatilde olmasını fırsat bilerek baba oğul birlikte güzel bir gün geçirmek istediklerini söylediler.

Birlikte yemek yiyen baba-oğul daha sonra İstinye Pazarı katına inerek burada bulunan Funtime çocuk eğlence merkezinde doyasıya eğlendiler. Eğlencenin ardından alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Ceceli ve oğlu Arın, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldılar.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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