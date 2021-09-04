BALIKESİR - Mustafa Ceceli Sındırgı'da sahne aldı
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BALIKESİR - Mustafa Ceceli Sındırgı'da sahne aldı

Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın - Haberler | Güncel

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde ilçede konser verdi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde ilçede konser verdi.

Ceceli, Cumhuriyet Meydanı'nda 3 Eylül Sındırgı Kurtuluş Günü Şenliklerinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Seyirciler de Ceceli'nin şarkılarına eşlik etti. Konser sonunda Ceceli'ye Yağcıbedir halısı hediye edildi.

BALIKESİR - Mustafa Ceceli Sındırgı'da sahne aldı
BALIKESİR - Mustafa Ceceli Sındırgı'da sahne aldı
BALIKESİR - Mustafa Ceceli Sındırgı'da sahne aldı
BALIKESİR - Mustafa Ceceli Sındırgı'da sahne aldı
BALIKESİR - Mustafa Ceceli Sındırgı'da sahne aldı
BALIKESİR - Mustafa Ceceli Sındırgı'da sahne aldı
BALIKESİR - Mustafa Ceceli Sındırgı'da sahne aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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