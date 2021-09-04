BALIKESİR - Mustafa Ceceli Sındırgı'da sahne aldı
Şarkıcı Mustafa Ceceli, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde ilçede konser verdi.
Şarkıcı Mustafa Ceceli, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde ilçede konser verdi.
Ceceli, Cumhuriyet Meydanı'nda 3 Eylül Sındırgı Kurtuluş Günü Şenliklerinde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Seyirciler de Ceceli'nin şarkılarına eşlik etti. Konser sonunda Ceceli'ye Yağcıbedir halısı hediye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın