Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Kültür Sanat

Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi -İskenderun'da açık hava konserinde binlerce hayranı ile bir araya gelen Ceceli performansı ile göz doldurdu Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi İskenderun'da açık hava konserinde binlerce hayranı ile bir...

Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi

-İskenderun'da açık hava konserinde binlerce hayranı ile bir araya gelen Ceceli performansı ile göz doldurdu

HATAY - Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi

İskenderun'da açık hava konserinde binlerce hayranı ile bir araya gelen Ceceli performansı ile göz doldurdu

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli pandemi kısıtlamaları sonrası ilk konserini İskenderun 5 temmuz turizm kültür ve sanat festivali etkinlikleri kapsamında verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 temmuz turizm kültür ve sanat festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli yaklaşık iki saat kaldığı sahnede özellikle hareketli şarkıları ile İskenderunluları coşturdu. Pandemi kısıtlamalarının kalkması sonrası ilk konserini vermenin heyecanını yaşayan Ceceli binlerce İskenderunlu hayranı ile buluştuğu konserde performansı ile göz doldurdu. İskenderun belediyesi tarafından organize edilen ve Atatürk anıt meydanında düzenlenen konsere pandemi kısıtlamalarından bunalan binlerce vatandaş katıldı.

Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi
Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi
Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi
Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı İbrahim Selim Ece Çeşmioğlu Armağan Çağlayan
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 01:38:30. #1.16#

title