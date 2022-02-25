Mustafa Ceceli Kartepe'yi Coşturdu

ANKARA (Snob Magazin) - Konser vereceği alana kar motoru ile gelen Ceceli, minik hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı. Yoğun ilgi gören konserde Ceceli, sevilen şarkılarını coşkulu kalabalık ile hep bir ağızdan söyledi.

Dinleyicilere unutulmaz bir konser veren Ceceli, seslendirdiği şarkılarının yanı sıra darbuka şovuyla da göz doldurdu. Dinlenme rekoru kıran 'Salıncak' şarkısında Ceceli, darbuka performansıyla tam not aldı. Şarkının ritmine kapılan çocuklarda oynayarak tempo tuttu.

Müslüm Baba'ya selam

Konserde arabesk rüzgarları da estiren ünlü sanatçı, 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısını söylerken karlar üzerinden Müslüm Gürses'e de selam yolladı.

Mustafa Ceceli kimdir?

2 Kasım 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Mustafa Ceceli, baba tarafından aslen Çankırılıdır, anne tarafından Romanya göçmenidir. Müziğe olan ilgisi ailesi tarafından küçük yaşlarında farkedildi. 6 yaşında piyano ile tanıştı. 2 yıllık piyano eğitimi sonrası öğretmeni konservatuvar eğitimi almasını önerdi. Mustafa Ceceli, 8 yaşında TRT'de yayınlanan Köy Doktoru adlı bir dizide 13 bölüm rol aldı. Daha sonra da UNICEF için hazırlanan 'Can Suyu' adlı bir filmde oynadı. Lise yıllarında amatör olarak şarkı düzenlemeleri yapmaya başladı. Üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazandı. Aynı dönemde arkadaşlarının kurduğu bir grupta klavye çaldı, bir taraftan da albüm yapmak isteyen sanatçılara demo kayıtlar hazırladı. Fakültenin 3. yılında tekrar üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ve Ankara'daki müzik hayatını noktalayarak İstanbul'a geldi. Müzik hayatına 2003 yılında başladı. 2007 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'nun Unutamam şarkısını seslendirdi. 2008 yılında 'Limon Çiçekleri' adlı ilk single çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. 2009'da kendi adını taşıyan ilk albümü 'Mustafa Ceceli'yi yayınladı ve MÜ-YAP'tan altın plak ödülüne ayık görüldü. Kendi albüm çalışmalarının yanı sıra başka albümler için aranjörlük yaptı.

2008-2017 yılları arasında Sinem Gedik ile evli kaldı. Bu evliliğinden 'Arın' adlı bir oğlu oldu. İkinci evliğini 2017 yılında Selin İmer ile gerçekleştirdi.