Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest

Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde down sendromlu Cansu Karamutlu'nun (26), hayranı olduğu şarkıcı Mustafa Ceceli ile buluşma hayali gerçek oldu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde down sendromlu Cansu Karamutlu'nun (26), hayranı olduğu şarkıcı Mustafa Ceceli ile buluşma hayali gerçek oldu. İlçede vereceği konser öncesi Cansu ile bir araya gelen Ceceli, sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Türk pop müziği şarkıcısı Mustafa Ceceli, İskenderun'da pandemi sonrası düzenlenen festivalde sahneye çıkmak için dün ilçeye geldi. Konser öncesi down sendromlu hayranı Cansu Karamutlu'nun kendisini görme isteğini kırmayan Ceceli, genç kızla bir araya geldi. Uzun yıllardır Ceceli'nin hayranı olduğunu ve şarkılarını ezbere bildiğini belirten Karamutlu'nun şarkıcı ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Ceceli ile bir süre sohbet eden Karamutlu, daha sonra onunla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ceceli, genç kıza ilçeye bir daha geldiğinde birlikte şarkı söyleme sözü verdi.  Pandemi sürecinden sonra ilk defa bir konsere çıkacağını söyleyen Ceceli, daha sonra şarkılarıyla İskenderunluları coşturdu.


Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, sahilde masa ve sandalye bırakmadı
İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, sahilde masa ve sandalye bırakmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu
Magazin Müge Anlı Civan Canova Kerem Kamışlı Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mustafa Ceceli'den down sendromlu hayranına jest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:19:00. #1.16#

title