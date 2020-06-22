Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeliyle vedalaştı İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Mustafa Çalışkan, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki emniyet personeliyle vedalaştı.

İstanbul Emniyet Müdürü olarak göreve geldiği 2 Eylül 2015'ten bugüne kadar görevini sürdüren Çalışkan, yarın yeni atanan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a görevini teslim etmeden önce bugün Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda konuşma yaparak emniyet mensuplarıyla vedalaştı. Gerçekleştirilen veda programında İstanbul Emniyetinde görevli şube müdürleri, çeşitli şubelerin amirleri, polis memurları katıldı.

" İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİZİM MESLEĞİMİZİN ZİRVESİDİR "

İstanbul emniyetinde görevli polislerle vedalaşan Mustafa Çalışkan, konuşmasında şunları söyledi:

" İstanbul Emniyet Müdürlüğü bizim mesleğimizin zirvesidir. Bizler için hayal gibi bir yerdir. Allah hayalimizi yaşattı. Devletin hep 18 yaşında olduğunu, hep adaletli olduğunu, devletin hep güçlü olduğunu hissettirdik. Hiç kimse bize taraf tuttu, adaletsiz oldu diyemez. Yarın da yeni atanan emniyet müdürümüze mutlu bir şekilde sevinerek, gülerek teslim edeceğiz. Bu süreçte Cumhuriyet tarihinin belki yan yana getirdiğinizde en zor süreçlerinden biri, bu 5 yıldı. Vatandaşımızı hiç bir şekilde ayırt etmedik, yabancı dahil kimseyi ayırt etmedik. Herkesi bir insan olarak gördük ve o şekilde değer verdik ve bize verilen yetkileri o şekilde kullandık. Çok operasyonlar yaptık. Çok risk aldık. Anmadan geçemeyeceğimiz 71 şehidimiz oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Ülkenin bekasında, teşkilat başarısında bizlerin burada olmasında o 71 şehidimizin özel bir yeri var. Ben ölene kadar o 71 şehidimizle ilgili kendi ailemden bir parça gibi buna gazilerimiz de dahil, ilgilenmeye devam edeceğim. "

" 29 YIL HEP ÖN CEPHEDE OLDUM "

Çalışkan, 29 yıldır polis olduğunu belirterek " Kendimi tanıtırken hep 'saçından tırnağına polis' diye tanıtıyorum. Bu 29 yılda hep ön cephede oldum. Hiç saklanmadım, hiç geride durmadım, hep ön cephede olmaya çalıştım. Hep kıtada çalıştım. İlk defa meslek hayatım boyunca karargaha çağırıldım. Karargahta görevlendiriliyorum. Karargahlar kıtalar içindir. Kıtaların iyi çalışmaları için projeler üretirler, destek verirler. İnşallah buradaki anlayışı yeni gittiğimiz yerde de devam ettireceğiz. " dedi.

" SİZLER ÇOK DEĞERLİ BİR MESLEĞİ İCRA EDİYORSUNUZ "

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere yönelik 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki bombalı saldırı ile ilgili de konuşan Çalışkan, "37 şehidi bir anda verdiğimiz Vodafone Arena'yı unutmak mümkün değil, yine Vezneciler ve diğer yerlerde arkadaşlarımızın kolunu bacağını yerlerden topladığımızı hatırlıyorum ama bunlar hep devletimiz, vatanımız, teşkilatımız için verilen emekler ve canlardı. Onları da hatırlatmadan geçemiyorum. Gözüm arkada kalmıyor, çünkü ciddi işler yapıldı. Yeni gelen müdürümüz çıtayı daha da yukarı çıkartacak. Daha da üst seviyede işler yapılacak. Sizler çok değerli bir mesleği icra ediyorsunuz hizmet ediyorsunuz. Hizmet kelimesini çok değerli buluyorum. Halkımıza, insanlara hizmet ediyorsunuz." şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA