Mustafa Çalışkan'dan veda ziyaretleri EMNİYET Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İstanbul Eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ilçe emniyet müdürlüklerine veda ziyareti gerçekleştiriyor.

EMNİYET Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İstanbul Eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ilçe emniyet müdürlüklerine veda ziyareti gerçekleştiriyor.

Mustafa Çalışkan, veda ziyaretleri kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Kendisini karşılayan polislere hitap eden Çalışkan, "Vatandaş huzurluysa, ülkemiz ve İstanbul güvenliyse sizlerin büyük payı var. Hepinize teşekkür ediyorum. Ailenize, çocuklarınıza selam söyleyin" dedi. Çalışkan daha sonra buradan ayrıldı.

Kaynak: DHA