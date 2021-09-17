Mustafa Baki Görür, "Kupayı Almak İstiyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Ankara'da Federasyon Kupası hazırlıklarını yaptığı son antrenman ile tamamladı. Federasyon Kupası'ndaki ilk maçına yarın Bornova Belediyesine karşı çıkacak olan yeşil-beyazlı ekipte yeni transferlerden Mustafa Baki Görür de hem hazırlık sürecini hem de Federasyon Kupası ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Afyon ve Ankara'da yaptığı çalışmalar ile noktaladı. Şampiyonluk hedefi ile kurulan kadro için Federasyon Kupası da önemli bir test olacak. Bu kapsamda takımın yeni transferlerinden yıldız oyuncu Mustafa Baki Görür de hazırlık sürecini ve Federasyon Kupası'ndaki hedeflerini içten bir şekilde anlattı.

"Takım olgusu çok çabuk oluştu"

Sezon başında yapılan yatırım ile Süper Ligi hedefleyen bir kadro kurulduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Mustafa Baki Görür, "Sezon başı, Süper Lig hedefiyle güzel bir kadro kuruldu. O açıdan da çalışmalarımıza hem konsantre hem de yoğun bir şekilde başladık. Güzel bir kaynaşma dönemi geçirdik. Hem antrenmanlar yoğundu hem de birlikte vakit geçirdik. Bu da takım olgusunun daha çabuk oluşmasını sağladı. Bunun dışında buraya gelmeden üç tane hazırlık maçı oynama fırsatı bulduk. Orada da eksikliklerimizi ve daha iyi yapmamız gereken şeyleri gördük. Şimdi artık gerçek hayat başlıyor. Hepimiz çok konsantre bir şekilde Federasyon Kupasına başlayacağız" dedi.

"Eksiklerimizi görmek için son prova olacak"

Mustafa Baki Görür açıklamasının devamında Federasyon Kupasının kendileri için önemine değinerek, "Yoğun bir maç trafiği olacak. Eksiklerimizi görmek için son prova olacak. Sezon başı Süper Lig adayı olarak kurulan kadromuzla bu kupaya en büyük adayız. Burayı en iyi şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Maçlarımızı kazanıp, kupayı almak istiyoruz. Burayı en verimli şekilde geçip, lige tamamen hazır bir şekilde başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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