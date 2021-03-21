Mustafa Ati Göksu: "Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz"
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Mustafa Ati Göksu: "Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz"

21.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:02
Mustafa Ati Göksu:

Akhisarspor Teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Ankara Keçiörengücü maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra önümüze bakacağız. Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Akhisarspor Teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Ankara Keçiörengücü maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra önümüze bakacağız. Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayan Akhisarspor karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi hazırlanmıştık. Gerçekten ilk yarı ve ikinci yarı çok farklı oldu. İlk yarıda golü de bulunca normal bizim istediğimiz gibi oldu oyun tarzı. Fakat ikinci yarıda aynı oyun tarzını yansıtamadık. Onun için üzgünüz. Ben yine de futbolcu kardeşlerimi kaybetmelerine rağmen tebrik ediyorum. Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiler. Futbol öyle enteresan ki bazen şans topu derler o toplar rakibe güldü. Onları da kazandıkları için tebrik ediyorum. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz. Bu mağlubiyetten sonra bile soyunma odasında futbolcu kardeşlerimiz bütün maçları kazanacaklarına dair kendilerine söz verdiler. Tabi o sözü çizgiler içerisinde yerine getirmek önemli. Onu da yerine getireceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

"Mecburiyetten değişiklikler yaptık"

Oyuncu değişikliklerinde geç kalınıp, kalınmadığı yönündeki sorusu üzerine Göksu şunları söyledi:

"63. dakikada değiştirdiğimiz oyuncunun arka adalede sakatlığı vardı onu mecburiyetten değiştirdik. Golden sonra yorulan oyuncuları değiştirdik. Mecburiyetten değişiklikler yaptık. Oynayan oyuncularda düşüş oldu. En azından beraberliği yakalamak lazımdı ama mağlup olduk. Giren oyuncularımız da genç oyuncularımızdı. Oyuncularımızın performansından memnunuz. Öyle düşüş gösteren oyuncumuz yok bir iki sakat oyuncumuz var onlarda ellerinden geleni yapıyor." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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