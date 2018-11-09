Mustafa Atalay AK Parti'den Aday Adayı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Eczacı Mustafa Atalay, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den Gölbaşı Belediye Başkanlığına aday adayı olacağını açıkladı.

Gölbaşı ilçesinde eczacı olan Mustafa Atalay, 2019 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığında başvuracağını açıkladı. Mustafa Atalay, kurulduğu günden beri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönüllü elçisi olduğunu belirterek, "Ailemiz bizleri vatana ve millete hizmet etmemiz yönünden eğitmiştir. Ölene kadar da nerede hizmet yapmam gerekirse orada hizmete hazırım, milletimin hizmetkarı olurum. Siyasete girmek kişinin kendi elinde ama ayrılmak veya hizmetten kaçmak elinde değildir .Ben ilçeme ve ülkeme hizmet etmek için yola çıkıyorum" dedi.

Mustafa Atalay kimdir?

Mustafa Atalay 10.07.1988 tarihinde Gölbaşı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimi ilçede okuduktan sonra üniversite eğitimine 2007 yılında kazandığı Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde devam etti. 2012 yılından bu yana Gölbaşı ilçesinde serbest eczacı olarak göreve devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Yüksek lisans eğitimine Altınbaş Üniversitesi İşletme Bölümünde devam etmektedir. Çeşitli STK'larda aktif çalışmalarda bulundu. Şu anda İmam Hatip Platformu Temsilci Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda yazarlık yapan Atalay, haftalık bir yerel gazetenin sahibidir. - ADIYAMAN