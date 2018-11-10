Mustafa Atalay Adaylık Başvurusunu Yaptı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanlığı için Eczacı Mustafa Atalay adaylık başvurusunu AK Parti İlçe Başkanlığına yaptı.

Gölbaşı ilçesinde AK Parti'den belediye başkanlığı aday adaylığı için ilk başvuran kişi olan Eczacı Mustafa Atalay başvuru dosyasını AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Gül'e teslim etti. Atalay'ı partililer ve dostları yalnız bırakmadı. Mustafa Atalay başvuru esnasında yaptığı açıklamada, "İlçemiz bulunduğu konum itibariyle hem doğu ile batıyı birleştirmekte hem de Adıyaman'ımız için kilit bir noktada yer almaktadır. Bulunduğu bu eşsiz konumu muhafaza etmeye çalışırken, aynı zamanda bu konumun ilçemize sağladığı imkanları da değerlendirmek zorundayız.

Üretim sürecinin gelişmesinden, turizm potansiyelinin fark edilmesine köylerle ilişkilerin kuvvetlenmesinden Adıyaman'ımız ile bütünleşmeye doğal güzellikleri koruyup geliştirmekten, sağlıklı ve huzurlu toplum yapısı oluşturmaya kadar Gölbaşı olarak hizmetleri farklı alanlarda çeşitlendirmemiz gerekmektedir. Bir kenti ayakta tutan sacayaklarından olan ticaret, sanayi ve turizm pozisyonları üzerinde çalışmalı, ilçemizi açık bir ticaret merkezi konumuna getirirken sanayi ve turizm hamlelerinde de bulunmamız gerekmektedir" dedi.

Atalay konuşmasının devamında, "Bu hamleleri yaparken insanlar arası ilişkilere dikkat edecek, maddi sıkıntıda olan kardeşlerimize sosyal evler oluşturacak, sıfır atık bilincini geliştirecek, kültürel faaliyetleri toplumun isteklerine göre şekillendirecek, sanatsal aktiviteleri yeni neslin duyarlılığına göre programlayacak bir yapıyı da oluşturmalıyız. İlçemizin gelişen teknolojik imkanları kullanacak, yapılan hizmetlerde toplumla birlikte karar verme süreçleri oluşturacak, durağan ve kapalı değil aktif ve şeffaf bir yönetim anlayışının ufkuna sahip olma gerekliliğini görmekteyiz.

İlçemize, potansiyeline, kullanılan ve kullanılmayan kaynaklarına vakıf bir ekip olarak, yoğun bir istişare sürecinin ardından, ilçemizi bulunduğu konumdan ileriye taşıyacak bir anlayışı getirmek için Ak Parti Gölbaşı Belediye Başkanlığı aday adaylığımızı siz değerli hemşerilerim ile paylaşmak istiyorum. Bu süreçte tek amacımızın ilçemize hizmet olduğunu belirtirken, bugüne kadar Gölbaşı'mıza hizmet eden belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN