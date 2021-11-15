Mustafa Asım Alyanak
Rahmetli Kazım Alyanak, Serhan, Okan Alyanak ve Ulviye Alyanak'ın babaları Nurhan Alyanak'ın eşi, Eczacı Mustafa Asım Alyanak vefat etmiştir.
Rahmetli Kazım Alyanak, Serhan, Okan Alyanak ve Ulviye Alyanak'ın babaları Nurhan Alyanak'ın eşi, Eczacı Mustafa Asım Alyanak vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip Yücetepe Camiden alınarak Şekerevleri Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 15/11/2021
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