Mustafa Arslanoğlu, Ankesob Başkanlığı'na Adaylığını Açıkladı

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (ANKESOB), Mayıs ayında yapılacak 43. Olağan Genel Kurulu'nda, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu adaylığını açıkladı.

Mayıs ayında yapılacak olan seçimde, ANKESOB'un mevcut Başkanı Mehmet Yiğiner'in karşısına aday olarak çıkan Mustafa Arslanoğlu'na Oda Başkanlarından büyük destek geldi. 113 Meslek Odası'nı bünyesinde barındıran ANKESOB'un Başkanlığını 2005 yılından bu yana aynı zamanda Ankaragücü'nün de Başkanlığını yapan Mehmet Yiğiner sürdürüyor.

Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen Genel Kurul'da, Başkanlık için adaylığını açıklayan Arslanoğlu, adaylığı ile ilgili şunları söyledi:

"Esnaflarımız ve Esnaf Odalarımızın birçok sıkıntısı var. Esnaf ve Oda Başkanı olarak sıkıntılar içinde boğuluyoruz. Esnafın ve Odalarımızın sıkıntılarını bilen, bu sıkıntı ve sorunlarımızın üstesinden geleceğimi düşündüğüm ve çözüm olabilmek için, bugüne kadar edindiğim tecrübeler, çalışmalar nezdinde yaptığımız istişareler doğrultusunda adaylığımı açıklıyorum. Laf yapmayıp sadece ve sadece esnafımın sorunlarıyla ve esnafımla ilgileneceğim. Bu hizmet bayrağını daha yükseklere çıkarmak ve Ahi kelimesinin içeriğini bilen, Ahilik kültüründen gelen bir kardeşiniz olarak bu kutsal göreve aday olma kararı aldım." - ANKARA