Mustafa Armağan'ın acı günü
Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da vefat etti.
Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da vefat etti.
Şanlıurfa'da 1935'te dünyaya gelen Armağan, yaklaşık 3 gün önce hastaneye kaldırıldı.
Çoklu organ yetmezliği bulunan Mühibe Armağan, tedavi gördüğü yoğun bakıma ünitesinde hayatını kaybetti.
Armağan, Bursa Emirsultan Camisi'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.