Mustafa Armağan'ın acı günü

Mustafa Armağan'ın acı günü

Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da vefat etti.

06.10.2019 12:52
Mustafa Armağan'ın acı günü

Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da vefat etti.

Şanlıurfa'da 1935'te dünyaya gelen Armağan, yaklaşık 3 gün önce hastaneye kaldırıldı.

Çoklu organ yetmezliği bulunan Mühibe Armağan, tedavi gördüğü yoğun bakıma ünitesinde hayatını kaybetti.

Armağan, Bursa Emirsultan Camisi'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA
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