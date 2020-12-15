Mustafa Alper Deniz kimdir? Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Mustafa Alper Deniz görevi nedir?

Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı'nda görev alan Mustafa Alper Deniz, ABD yaptırım kararları sonrası gündeme gelen isimlerden oldu. Peki, Mustafa Alper Deniz SSB kimdir? Mustafa Alper Deniz görevi nedir?

ABD'nin yaptırım kararları sonrası gündeme gelen isimlerden biri olan Mustafa Alper Deniz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MUSTAFA ALPER DENİZ KİMDİR?

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığına Eylül 2016 ayında atanmıştır. Mevcut görevinde Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda kritik önemdeki hava savunma ve uzay sistemlerinin tedarikinden sorumludur.

Lisans derecesini Metalurji Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesinden almıştır. Savunma sanayiindeki kariyerine 1993 yılında ısıl işlem ve kalite yönetiminden sorumlu mühendis olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Hafif Silah fabrikasında başlamıştır. Sorumluluk alanı, Baş Mühendisliğe atandığı 1997 yılı itibarıyla tüm üretim hattını kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu dönemde Almanya'da ısıl işlem ve Japonya'da tahribatsız muayene teknikleri alanlarında uzun süreli mesleki eğitimlere katılmıştır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığındaki görevine 1999 yılı itibarıyla başlamış veARGE, Hava Araçları ve Hava Savunma programlarında görev yapmıştır. Bu bölümlerdeki proje yönetimi faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye Savunma ARGE Yol Haritası, İnsansız Hava Araçları Yol Haritası, Hava/Füze Savunma Yol Haritası Koordinatörlüğü ve A400M Programı Devletler Tarafından Sağlanacak Tesisler (GFF) ülke temsilciliği görevlerini üstlenmiştir. Yüksek Lisans derecesini 2006 yılında Endüstriyel Teknoloji alanında Gazi Üniversitesinden almıştır. NATO Savunma Koleji Kıdemliler Kursu mezunudur ve İngilizce bilmektedir.

MUSTAFA ALPER DENİZ SSB GÖREVİ NEDİR?

Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı'nı mevzuat hükümleri, SSB amaç ve politikaları, stratejik plan ve hedefler doğrultusunda sevk ve idare etmek, birimindeki çalışmaları denetlemek, kendisine bağlı Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak, Daire Başkanlığı ile SSB'nin diğer birimleri ve SSB dışı paydaşlar arasındaki işbirliğini, iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.

SSB tarafından yürütülecek hava savunma uzay projeleri ve bunlarla ilgili her türlü sistem ve platformlara ilişkin proje kapsamının belirlenmesi ve gerekli yetkinin alınması için gerekçeli proje başlangıç ve/veya SSİK kararının alınmasına ilişkin hazırlıkların yapılmasını sağlamak

Sektör ve firma yetenek analizlerinin yapılmasını sağlamak, TSK'nın mevcut ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak edinilmesi gereken yeteneklerin kazandırılmasına ilişkin stratejileri belirlemek.

Proje grubunu oluşturmak ve onaya arz etmek, proje yönetim planını hazırlatmak ve onaya sunmak.

TSK'dan gönderilen taslak PTD'leri inceletmek ve görüş hazırlatmak, proje beratı ve PTD'yi ilgili proje müdürüne havale etmek.

BİD'e ihtiyaç duyuluyorsa BİD hazırlanması, yayımlanması ve/veya firmalara iletilmesi ile ilgili tüm işlemleri yaptırmak, gerektiğinde fizibilite ile ilgili çalışmaları yaptırmak, proje modelinin belirlenmesini sağlamak.

TÇD hazırlanması ve proje modeline uygun olarak yayımlanmasını sağlamak, gerek görüldüğü takdirde İhale Konferansı düzenletmek.

Teklif Değerlendirme Planının hazırlanmasını, plana göre firma tekliflerinin değerlendirilmesini ve sonuçların SSİK'e arz edilmesini sağlamak.

Müzakere heyetini oluşturmak, yüklenici firma ile sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilmesini ve sözleşmenin imzalanmasını sağlamak, imza töreni ve basın bildirisi ile ilgili düzenlemeleri gözden geçirmek.

İhtiyaç makamı, yükleniciler ve ilgili daireler ile koordinasyonu sağlayarak projelerin (teknik, takvim ve mali açıdan) sözleşme hükümleri çerçevesinde ilerlemesini ve ürünlerin öngörülen zamanda TSK kullanımına sunulması için gerekli koordinasyonu sağlamak ve yönlendirmeleri yapmak.

Garanti süresince yürütülen işlemleri takip etmek ve Kullanıcı/Yüklenici arasında koordinasyon sağlamak.

Biriminde yapılan harcamaların ön mali kontrolünü yapmak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak ve ilgili kanun çerçevesinde yapması gereken diğer işlemleri yapmak.

Birimindeki işlerin amacına uygun bir şekilde ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli personel, araç-gereç ve her çeşit ihtiyacı belirlemek ve temin edilmesini sağlamak.

Personelin; ahenkli çalışmasını sağlayacak şekilde görev bölümü yapmak, eğitim ihtiyacını Personel Daire Başkanlığı ile koordineli olarak belirlemek.

Birimindeki personelin eğitilmesi ve geliştirilmesi için uygun ortamı hazırlamak.

Birimindeki işlerin öngörülen hedefler ve planlar doğrultusunda gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, birimin etkinlik ve verimliliğini artırıcı öneriler geliştirmek.

SSB'nin kısa ve uzun vadeli politika ve stratejilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

Görev verildiğinde birimini ve/veya SSB'yi temsil etmek, proje ve/veya çalışma gruplarına destek vermek ve konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve mevzuatı takip etmek.

Birimi ile ilgili bilgilerin güncel olarak tutulmasını, her türlü rapor, bilgi notu ve brifingin hazırlanmasını sağlamak ve bunları gerektiğinde yazılı ve/veya sözlü olarak sunmak.

Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.