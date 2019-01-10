HDP Diyarbakır Eğil Belediye Başkan Adayı Mustafa Akkul Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayını belirledi. Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı olan Mustafa Akkul kimdir?

MUSTAFA AKKUL KİMDİR?

Mustafa Akkul 1973 yılında Eğil İlçesinde dünyaya geldi. Metina aşiretinin bir parçası olan Akkul,20 yıldır kuyumculuk ile ilgileniyor. Kuyumculuk yapmadan önce yaklaşık 10 yıl boyunca gıda üzerine esnaflık yaptı.

DİYARBAKIR KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ODASI BAŞKANI

Kuyumculuğun yanı sıra Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kuyumcular ve Mücevherciler Federasyonu Başkanlığı'nı yürütüyor. Akkul, Kuyumcular Odası Başkanlığını üst üste 3 dönem kazandı.

Mustafa Akkul, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Diyarbakır İli, Eğil İlçe Belediye Eş Başkan adayı oldu.