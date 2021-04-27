Mustafa Adıgüzel kimdir? FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Adıgüzel kimdir? FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kaç yaşında?

Mustafa Adıgüzel kimdir? FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kaç yaşında?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat hafta içi her gün yayınlanmakta. FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kimdir? FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat hafta içi her gün yayınlanmakta. FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kimdir? FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kaç yaşında?Detaylar haberimizde.

MUSTAFA ADIGÜZEL KİM?

1967 yılında Ordu'nun Gürgentepe İlçesinde doğdu. Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesini 1985'te bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde devam etti. Tıp eğitimine 1987 yılında Cumhuriyet Üniversitesi'nde başladı ve 1993'de 19 Mayıs Üniversitesinde tamamladı. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.

Tokat, Tekirdağ, Ordu ve Fatsa'da kamu ve özel hastanelerde hekimlik, Ordu Devlet Hastanesi'nde yöneticilik yaptı. 25. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi.

Mustafa Adıgüzel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?
CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Mustafa Şentop Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mustafa Adıgüzel kimdir? FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 10:54:16. #1.15#

title