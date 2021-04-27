Mustafa Adıgüzel kimdir? FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kaç yaşında?
FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat hafta içi her gün yayınlanmakta. FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kimdir? FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kaç yaşında? Detaylar haberimizde.
FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat hafta içi her gün yayınlanmakta. FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kimdir? FOX konuğu Mustafa Adıgüzel kaç yaşında?Detaylar haberimizde.
MUSTAFA ADIGÜZEL KİM?
1967 yılında Ordu'nun Gürgentepe İlçesinde doğdu. Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesini 1985'te bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde devam etti. Tıp eğitimine 1987 yılında Cumhuriyet Üniversitesi'nde başladı ve 1993'de 19 Mayıs Üniversitesinde tamamladı. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.
Tokat, Tekirdağ, Ordu ve Fatsa'da kamu ve özel hastanelerde hekimlik, Ordu Devlet Hastanesi'nde yöneticilik yaptı. 25. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi.
Mustafa Adıgüzel, evli ve 2 çocuk babasıdır.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.