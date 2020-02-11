Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü
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Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü

Drone destekli görüntü İş makinelarının çalışması Rotatif operatörü Celal Tüver'in konuşması Muş'ta 125 köye ulaşım sağlanamıyorMUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

11.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:48
Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü

Drone destekli görüntü

İş makinelarının çalışması

Rotatif operatörü Celal Tüver'in konuşması 'ta 125 köye ulaşım sağlanamıyor

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 125 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu ise 13 gündür açılamıyor.

Tipi nedeniyle kar kalınlığının 7 ila 8 metreye kadar ulaştığı Üçevler grup köy yolunda ekipler, ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü
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