Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü
Drone destekli görüntü İş makinelarının çalışması Rotatif operatörü Celal Tüver'in konuşması Muş'ta 125 köye ulaşım sağlanamıyorMUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 125 köy yolu ulaşıma kapandı.
Drone destekli görüntü
İş makinelarının çalışması
Rotatif operatörü Celal Tüver'in konuşması Muş'ta 125 köye ulaşım sağlanamıyor
MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 125 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu ise 13 gündür açılamıyor.
Tipi nedeniyle kar kalınlığının 7 ila 8 metreye kadar ulaştığı Üçevler grup köy yolunda ekipler, ilerlemekte güçlük çekiyor.