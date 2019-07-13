Muson yağmurları ve toprak kaymaları binlerce Arakanlı mülteciyi yerinden etti
Myanmar'daki soykırımdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin bulunduğu Cox Bazaar kentinde etkili olan muson yağmurları ve heyelan nedeniyle kamplarda yaşayan mültecilerin hayatlarının tehlike altında olduğu bildirildi
Myanmar'daki soykırımdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin bulunduğu Cox Bazaar kentinde etkili olan muson yağmurları ve toprak kaymaları nedeniyle kamplarda yaşayan mültecilerin hayatlarının tehlike altında olduğu bildirildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), temmuz başından bu yana etkili olan aşırı yağışların ve toprak kaymalarının 6 binin üzerinde mülteciyi yerinden ettiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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