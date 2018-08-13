Muson Yağmurları 40 Bin Kişiyi Göç Ettirdi

Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki Rizal bölgesinde etkili olan muson yağmurları, 40 bin kişinin evlerini terk etmesine sebep oldu.

Filipinler Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Konseyi, Markina şehrinde basın toplantısı düzenledi. Yetkililer, Muson yağmurlarının Rizal Bölgesi'nde taşkın ve sele sebep olmasıyla 40 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Yetkililer en çok tahliye edilen insanların Markina şehrinde yaşadıklarının altını çizerek, bölge sakinlerini uyardı. Manila Büyükşehir Kalkınma İdaresi (MMDA), taşkınların en büyük sebebinin tıkanan drenaj hatları ve su kanallarına atılan çöplerin sebep olduğuna dikkat çekerek, bölge sakinlerinin daha duyarlı olmaya çağırdı. Sel Kontrolü ve Bilgi Merkezi, Manila Limanına dökülen Roxas Bulbarındaki yağmur suyu kanallarının hepsinin atılan çöpler yüzünden tıkandığını açıkladı. Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, hükumetin ve özel kurumların evinin terk etmek zorunda kalanlara yardım çalışmaları için 2 milyon 271 bin dolar harcandığını açıkladı.

(Rj Afrıca/İHA)