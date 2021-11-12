Müslüme'yi arama çalışmaları 2'nci gününde (2)

İZ TAKİP VE KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARANIYOR

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'ne ailesinin çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 2 uçak ve insansız hava araçları da katıldı. Bölge havadan taranırken, karadan da 4 jandarma timi, 1 jandarma trafik timi, 1 komando timi, AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri arama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalarda iz takip ile kadavra köpekleri de kullanıldı. Dağlık bölgedeki 10 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, şu ana kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulamadı.

Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Silifke İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psikolojik destek ekibi de bölgeye gelerek aileye destek verdi.