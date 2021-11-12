Müslüme'yi arama çalışmaları 2'nci gününde - Haberler
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Müslüme'yi arama çalışmaları 2'nci gününde

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Müslüme'yi arama çalışmaları 2'nci gününde

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken kaybolan Müslüme Yağal'ın (3) bulunması için arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor.

KARAMAN (DHA) - MERSİN'in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken kaybolan Müslüme Yağal'ın (3) bulunması için arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor.

Karaman'dan, 10 Kasım'da kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörüklerden Yağal ailesi, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Çevrede arama yapan aile, kızlarına ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Müslüme'yi bulmak için yöre halkının da desteğiyle çalışma başlattı.Müslüme'yi arama çalışmaları, ikinci gününde de devam ediyor.


Müslüme'yi arama çalışmaları 2'nci gününde

Müslüme'yi arama çalışmaları 2'nci gününde

Müslüme'yi arama çalışmaları 2'nci gününde

Müslüme'yi arama çalışmaları 2'nci gününde

Müslüme'yi arama çalışmaları 2'nci gününde

Müslüme'yi arama çalışmaları 2'nci gününde

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